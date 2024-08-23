MasterChef Türkiye Trabzon'da çekim yaptı - Son Dakika
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MasterChef Türkiye Trabzon'da çekim yaptı

MasterChef Türkiye Trabzon\'da çekim yaptı

MasterChef Türkiye yemek yarışmasının önümüzdeki hafta yayınlanacak olan bölümünün çekimleri, Trabzon'da gerçekleştirildi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın davetlisi olarak Trabzon'a gelen MasterChef ekibi, üç gün boyunca Trabzon'un tanıtımına yönelik çekimler yaptı.

23.08.2024 14:39  Güncelleme: 14:40
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Türkiye'nin heyecan dolu yemek yarışması MasterChef Türkiye ekibi, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın davetiyle Trabzon'a geldi.

MasterChef Türkiye yemek yarışmasının önümüzdeki hafta yayınlanacak olan bölümünün çekimleri, Trabzon'da gerçekleştirildi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın davetlisi olarak Trabzon'a gelen MasterChef ekibi, üç gün boyunca Trabzon'un tanıtımına yönelik çekimler yaptı.

Milyonları ekrana kilitleyen MasterChef Türkiye yemek yarışmasının bölüm çekimleri ise Trabzon şehrine hakim bir yerde bulunan Boztepe Seyir Terası'nda yapıldı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, çok yoğun bir izleyici kitlesine sahip bu tür programların, şehrin tanıtımı ve turizmine önemli katkılar sağlayacağına dikkat çekti.

"Şehrimizin tanıtımı için her fırsatı değerlendiriyoruz. Daha iyi tanıtım, daha çok turizm faaliyeti ve ekonomik gelişmeye ciddi katkılar sağlanması demektir" diyen Başkan Kaya, "Binlerce yıllık tarihi olan Trabzon'umuzun, kültür, sanat, spor, yöresel yemekler ve daha birçok alanda sahip olduğu değerleri, ulusal düzeyde tanıtmayı amaçlıyoruz. Sosyal belediyecilik vizyonumuz doğrultusunda şehrimize katkıda bulunmaya, Trabzon'un zenginliklerini tüm Türkiye'ye tanıtmaya ve tüm dinamiklerimizle hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, Türkiye'de geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen MasterChef Türkiye ekibini, üç gün boyunca şehrimizde misafir ettik. Şehrimizde yapılan çekimlerin, Trabzon'umuzun gastronomi kültürünü, tarihi mekanlarını en iyi şekilde tanıtarak, turizme büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Masterchef Türkiye ekibine bizlere bu fırsatı sundukları için hemşerilerimiz adına teşekkür ederim" dedi.

Program giderlerinin sponsorlar vasıtasıyla karşılandığının ve belediyenin bütçesinden tek bir kuruş çıkmadığının altını çizen Başkan Kaya, "Bir günü yemek yarışması olmak üzere, yaklaşık üç gün süren programın giderleri için, belediyemizin bütçesinden tek kuruş çıkmadı. Bütün giderleri, sponsorlarımız aracılığıyla karşıladık. Bu vesileyle ilçemizin, şehrimizin tanıtımına önemli katkılar sunan bu programa sponsor olarak destek veren şehrimizin değerlerine de teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Başkan Kaya, Şef Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'na Trabzonspor forması ve Trabzon'un el sanatı telkariden yapılmış çeşitli hediyeler takdim etti.

MasterChef Türkiye'nin Trabzon'da çekilen bölümü, 30 Ağustos Cuma günü yayınlanacak. - TRABZON

Kaynak: İHA

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