Mattia Ahmet Minguzzi\'nin Mezarı Onarıldı, Anısına Park ve Konser Düzenlenecek

İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin tahrip edilen mezarı Bahçelievler Belediyesi tarafından onarıldı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Ölmüş bir insandan ne istenir ben anlam veremiyorum. Aileyi acısıyla bırakın" dedi.

İstanbul Kadıköy'de pazarda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarı kimliği belirsiz kişiler tarafından bu sabah tahrip edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin tamamlanmasının ardından belediye ekipleri mezarlık alanına giderek, sökülen çitleri yeniden inşa edildi. Daha sonra koparılan çiçekleri tekrar ekildi ve dağılan oyuncakları özenle toplayarak Mattia'nın mezarının başucuna yerleştirdi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır' da mezarı ziyaret edip dua okudu.

Bahçelievler Belediyesi tarafından daha önce hizmete açılan Sky Park Kaykay Parkı'nın ismi, Ahmet'in anısını yaşatmak amacıyla "Mattia Ahmet Minguzzi Skate Parkı" olarak değiştiriliyor. Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Sevgili Ahmet'in hatırasını Bahçelievler'de sonsuza dek yaşatacağız" mesajını paylaştı.

Bunun yanı sıra, Bahçelievler Belediyesi Gençlik Orkestrası da Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısına özel bir konser düzenleyecek. Ahmet'in kırk mevlidi Bahçelievler Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Tüm ailenin kabini yüreğini söktüler. Aile Bahçelievler'de oturuyor. Biz her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mahkemenin olduğu günde mezarının tahrip edilmesi ölmüş bir insandan ne istenir ben anlam veremiyorum. Aileyi acısıyla bırakın" dedi. - İSTANBUL