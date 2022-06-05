Mavi Marmara Şehidi Furkan Doğan dualarla anıldı - Son Dakika
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Mavi Marmara Şehidi Furkan Doğan dualarla anıldı

05.06.2022 12:24
Mavi Marmara Şehidi Furkan Doğan dualarla anıldı

Mavi Marmara şehidi Furkan Doğan, kabri başında düzenlenen törende dualarla anıldı.

Mavi Marmara şehidi Furkan Doğan, kabri başında düzenlenen törende dualarla anıldı.

Anma töreni, Kayseri'de faaliyet gösteren Beytülmakdis Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Mirasımız Derneği Kayseri Şubesi, Kudüs ve Mescid-i Aksa Gönüllüleri Derneği organizasyonu ve Talas Belediyesi'nin katkıları ile Furkan Doğan'ın kabri başında gerçekleştirildi. Programa Talas Belediye Başkan Yardımcısı Ethem Mezgitli, Kadir Seçmeler, Erkam Gençlik Merkezi öğrencileri, Cihannüma Derneği yönetim kurulu üyeleri, KAYMEK Talas Gençlik Merkezi ve çeşitli okullardan öğrenciler ile öğretmenler katıldı. Program Kayseri Camii Kebir İmam Hatibi Mustafa Baş'ın Kur'an tilaveti ile başladı. Talas Belediye Başkan Yardımcısı Ethem Mezgitli, Mavi Marmara gazilerinden Ali Tokluman, Ahmet Aydan Bekar ve Gönül Memiş programda birer konuşma yaptı. Mirasımız Derneği Kayseri Şube Başkanı Murat Çakır ve Beytülmakdis Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ve Kayseri Cihannüma Derneği İl Başkanı Avukat Fevzi Konaç'ın konuşması, anma törenine katılanları duygulandırdı. Furkan'ı gençlere rol model olarak tanıtmaya çalıştıklarını belirten Konaç, "3 yıl önce yaptığımız anma programında Erciyes ve Ali Dağı şahit olsun ki; Furkan Doğan'ımızı, şehidimizi unutmayacağız. 'Furkan; yürekli gençler yetiştirmeye, şehidimizle şereflenen bu şehirde yapacağımız çalışmalarla Furkan'ı rol model olarak tanıyan bir gençlik inşa etmeye gayret edeceğiz' demiştik. Bu üç yıl içinde diğer kardeş derneklerimizle birlikte sözümüze sadık kalmak için çalışıyoruz. Mavi Marmara yolculuğuna çıkarken şehadetle ilgili Rabbine söz veren bir kısım yolcular o sözlerine sadık kaldılar ve şehit olarak o gemiden indiler. Ama Mavi Marmara kaldığı yerden yoluna devam ediyor. Umarım bu hayırlı ve güzel çalışmalar üzerinden Mavi Marmara'ya yeni genç yolcular binecek ve Furkan ağabeylerinin yolunda yürüyecekler, onların eliyle bir gün Mescidi Aksa özgür olacak" diye konuştu.

Düzenlenen program duaların okunmasıyla birlikte sona erdi. - KAYSERİ

Mavi Marmara Şehidi Furkan Doğan dualarla anıldı
Mavi Marmara Şehidi Furkan Doğan dualarla anıldı
Mavi Marmara Şehidi Furkan Doğan dualarla anıldı
Mavi Marmara Şehidi Furkan Doğan dualarla anıldı
Mavi Marmara Şehidi Furkan Doğan dualarla anıldı
Mavi Marmara Şehidi Furkan Doğan dualarla anıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Furkan Doğan, Kayseri, Marmara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mavi Marmara Şehidi Furkan Doğan dualarla anıldı - Son Dakika

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