Mayıs ayında kar yağışı: Koyun sürüsü ve güller kar altında kaldı - Son Dakika
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Mayıs ayında kar yağışı: Koyun sürüsü ve güller kar altında kaldı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mayıs ayında aniden bastıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle koyun sürüsü ağıllara getirildi. İlçe merkezinde ise açan çiçekler kar altında kaldı.

06.05.2024 13:58
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Mayıs ayında kar yağışı: Koyun sürüsü ve güller kar altında kaldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, meraya çıkartılan koyun sürüsü ise yeniden ağıllara getirildi.

Akşam saatlerinde etkili olan yağmur yağışı, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İlçenin özellikle yüksek kesimlerinde mayıs ayında başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalanan köylüler ise hayretler içerisinde kaldı. Mayıs ayına rağmen her tarafın beyaza büründüğünü ifade eden vatandaşlar, "Bugün akşam saatlerinde yağmur yağışı ve rüzgar vardı. Öğle saatlerinde yağmurun yerini kar yağışına bırakmasıyla her yer beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle meradaki koyunlarımızı ağıllara getirmek zorunda kaldık. Mayıs ayına rağmen her yer bembeyaz oldu" dedi.

İlçe merkezinde de yağışlar devam ederken, açan çiçekler ise kar altında kaldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mayıs ayında kar yağışı: Koyun sürüsü ve güller kar altında kaldı - Son Dakika

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