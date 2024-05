Yerel

Mayıs ayında kar yağışı: Koyun sürüsü ve güller kar altında kaldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, meraya çıkartılan koyun sürüsü ise yeniden ağıllara getirildi.

Akşam saatlerinde etkili olan yağmur yağışı, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İlçenin özellikle yüksek kesimlerinde mayıs ayında başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalanan köylüler ise hayretler içerisinde kaldı. Mayıs ayına rağmen her tarafın beyaza büründüğünü ifade eden vatandaşlar, "Bugün akşam saatlerinde yağmur yağışı ve rüzgar vardı. Öğle saatlerinde yağmurun yerini kar yağışına bırakmasıyla her yer beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle meradaki koyunlarımızı ağıllara getirmek zorunda kaldık. Mayıs ayına rağmen her yer bembeyaz oldu" dedi.

İlçe merkezinde de yağışlar devam ederken, açan çiçekler ise kar altında kaldı.