Maymun Panik Yarattı

Muğla'nın Ula ilçesinde, sahipli olduğu tahmin edilen bir maymunun sokakta dolaşması, mahalleliyi ve ekipleri alarma geçirdi. Aç olduğu görülen hayvan, jandarma ekiplerinin çabasıyla yakalanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Olay, Ula'ya bağlı Kızılağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta başıboş dolaşan maymunu gören mahalle sakinleri, durumu mahalle Muhtarı Güler Keleş'e bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden muhtar Keleş, aç olduğu gözlenen maymunu muzla besleyerek sakinleştirdi ve Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bilgi verdi.

Bölgeye gelen jandarma, çevredekilerin de yardımıyla kısa bir kovalamacanın ardından maymunu yakaladı. Tasmalı olduğu ve kafesten kaçtığı düşünülen maymun, daha sonra Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatılırken, olay mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. - MUĞLA