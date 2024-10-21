McDonald\'s Türkiye, 5 Ödülle Öne Çıktı

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McDonald's Türkiye, 41 ülkenin katıldığı uluslararası reklam yarışması Golden Drum'da Silver Drum ödülüne layık görüldü. Kristal Elma Ödülleri'nde ise 2 gümüş, 2 bronz elma kazanarak toplamda 5 prestijli ödülün sahibi oldu.

McDonald's Türkiye, Reklamcılar Derneği ev sahipliğinde gerçekleşen Kristal Elma ödül töreninde 4 ödülle buluştu. En iyi reklam kampanyalarının ödüllendirildiği Kristal Elma'da, Basın kategorisinde markanın üretici içeriğiyle öne çıkan 'Kötü Hediyeler' kampanyası gümüş elma kazandı. Açıkhava kategorisindeyse 'Lezzetli Lokasyonlar' kampanyasıyla gümüş elma kazanan şirket, 'McDelivery' ve 'Araca Servis' kampanyalarıyla aynı kategoride iki bronz elma ödülüne layık görüldü.

Şirketin bir diğer başarısıysa 41 ülkenin katılımıyla gerçekleşen uluslararası Golden Drum reklam yarışmasından geldi. Dijital yayın platformu Twitch üzerinden gerçekleştirdiği 'Game Changer' kampanyasıyla Silver Drum ödülünü kazanan marka, böylece beş prestijli reklam ödülünün sahibi oldu. - İSTANBUL