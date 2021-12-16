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Meclis'te park tartışması - Son Dakika

Meclis'te park tartışması

16.12.2021 15:46
Meclis'te park tartışması

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Aralık ayı dördüncü oturumunda, Hüseyin Sözlü döneminde kurulan bir çocuk parkı malzemelerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından geri istenmesi, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın sert tepkisine yol açtı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Aralık ayı dördüncü oturumunda, Hüseyin Sözlü döneminde kurulan bir çocuk parkı malzemelerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından geri istenmesi, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın sert tepkisine yol açtı.

Aladağ Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Mustafa Akgedik başkanlığında toplanan mecliste gündem dışı söz alan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, 12 yıldan beri ilçe belediye başkanlığı yaptığını belirterek, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığından gelen yazıyla şaşkın olduğunu söyledi. Çay, "Hüseyin Sözlü döneminde Pozantı Belediye Başkanlığı'nın talebi üzerine bir çocuk parkı yaptık. İstiklal Mahallesindeki yeri Taşpınar Ailesinden rica ettik. Oraya park kuruldu. Şimdi de şahıs arsada inşaata başlayacağından arazisinin boşaltılmasını istedi. Çocuk parkını söktük, hurdacıya vermedik, belediyenin deposuna koyduk. Bugün aldığım bir yazıyla Büyükşehir Belediyesi parkın iadesini istedi. Biz İstiklal Mahallesi'ne bir park yapacaktık. Eğer ki Adana Büyükşehir Belediyesi'nin parka ihtiyacı varsa, ben buradan namus sözü veriyorum,10 tane park malzemesi alacağım. Büyükşehir'in Pozantı Belediyesi'ne verilmiş 2 çocuk salıncağı ve kaydırağa mı ihtiyacı var diyerek, "Bu kadar mı düştük birbirimize, bu kadar mı düşman olduk?" dedi.

Çay'a cevap veren CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan ise, Başkan Zeydan Karalar'ın en çok hizmeti Pozantı'ya yaptığını söyleyerek, "Bu kadar vefasız olmayın. Bürokratlar üzerinden mecliste polemik yapmayın. Bu konu iki başkan arasına çözülecek bir şeydir. Başkan Zeydan Karalar ile birbirinize uzak değilsiniz. Bu sorunu ikiniz arasında çözebilirsiniz" diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ da, Döşeme Mahalle muhtarından bir telefon aldığını, daha önce kurulan ekmek büfesinin kaldırıldığını, vatandaşlar çok uzak yerden ekmek almak zorunda kaldığını belirterek, kaldırılan ekmek büfesinin eski yerine konulmasını istedi.

Demirdağ ayrıca Döşeme Mahallesinde bulunan Ahmet Cevdet Yağ Bulvarında engelli vatandaşlar için kaldırımlar yapıldığını ancak 1994'ten beri bu yerlerin hiç bakımının yapılmadığını söyledi.

Daha sonra gündemlere geçildi. 10 adet komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi 2021 yılının son toplantısını yarın saat 14.00'te yapacak. - ADANA

Meclis'te park tartışması

Büyükşehir Belediyesi, Hüseyin Sözlü, Pozantı, Çay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Meclis'te park tartışması - Son Dakika


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