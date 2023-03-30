Meclis üyesi bütçe görüşmelerinde telefonundan uygunsuz görüntüler izlerken yakalandı - Son Dakika
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Meclis üyesi bütçe görüşmelerinde telefonundan uygunsuz görüntüler izlerken yakalandı

30.03.2023 20:19
Meclis üyesi bütçe görüşmelerinde telefonundan uygunsuz görüntüler izlerken yakalandı

Hindistan'da bir meclis üyesi, Tripura Eyalet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri sırasında cep telefonundan uygunsuz görüntüler izlerken yakalandı.

Hindistan'da bir meclis üyesi, Tripura Eyalet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri sırasında cep telefonundan uygunsuz görüntüler izlerken yakalandı.
Hindistan'da Tripura Eyalet Meclisi'ndeki bütçe görüşmeleri sırasında Hindistan Halk Partisi'nden (BJP) meclis üyesi Jadab Lal Nath, cep telefonundan uygunsuz görüntüler izlerken yakalandı. Görüntülerde, Nath'ın telefonunda müstehcen görüntülerin açık olduğu görüldü. Olayla ilgili açıklama yapan Tripura Meclis Başkanı Biswabandhu Sen, "Sosyal medyada her türlü şey viral oluyor. Gerçekleri öğrenmeden harekete geçemem. Yazılı herhangi bir şikayet almadım" dedi.
Uygunsuz görüntüler izlediği anlar ise sosyal medyada gündem olan Nath, "Mecliste cep telefonu kullanımının yasak olduğunun farkındayım. Defalarca aranıyordum ve bir aramayı cevapladıktan sonra telefonumda müstehcen videolar oynamaya başladı. Kısa bir süre sonra onları kapattım" dedi.
Muhalefet tarafı ise Nath'ın bu davranışa sert tepki göstererek, cezalandırılmasını istedi. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA
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