Mecliste Umut Yılmaz protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mecliste Umut Yılmaz protestosu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz işten çıkarılan işçiler tarafından protesto edildi. Protestocu guruba, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halil Uğur tepki göstererek, 'Burası protesto yeri değil' dedi. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ile CHP ve YRP meclis üyeleri, protestolar sonucu toplantıyı terk etti.

12.07.2024 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mecliste Umut Yılmaz protestosu

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz işten çıkarılan işçiler tarafından protesto edildi. Protestocu guruba, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halil Uğur tepki göstererek, "Burası protesto yeri değil" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda Şehitkamil Belediyesi'nde işten çıkarılan personeller ve çöp toplamaya gönderilen öğretmenler protestoda bulundu. Protestolar sonucu Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ile CHP ve YRP meclis üyeleri, şehir gündemiyle ilgili oylamalara katılmadan toplantı terk ettiler.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur Başkanlığında Temmuz Ayı Dönem Toplantısı'nın 2'nci Birleşimi Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Toplantıda Şehitkamil Belediyesi'nde işten çıkarılan 60 işçi ve görevlerinden alınarak çöp toplamaya gönderilen eğitimcilerin protestoları gündem oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclis toplantısına gelen, işten çıkarılan personellerin katılımıyla tansiyon yükseldi. Toplantıya katılan işçiler, işten çıkartılmalarına yönelik protestolarda bulundu. Meclisi yöneten Halil Uğur, işçileri uyararak, "Burası yeri değildir," diyerek durumu kontrol altına almaya çalıştı.

Başkan Vekili Uğur göstericileri uyardı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın politikalarını eleştiren işçiler ve eğitmenlere Başkan Vekili Halil Uğur sakin olmaları gerektiğini belirterek, "Burası protesto yeri değildir. Burada sadece toplantıyı izleyebilirsiniz" uyarılarında bulundu. Protestoların devamında Başkan Yılmaz, CHP ile YRP meclis üyeleri toplantıyı terk etti.

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Umut Yılmaz, Halil Uğur, Şehitkamil, Gaziantep, Belediye, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mecliste Umut Yılmaz protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ziyareti sonrası Suriye açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti sonrası Suriye açıklaması
19:19 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi
19:01 Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar
18:13 Manisa’da sanayi atıkları sulama kanalını maviye çevirdi, mahalleli isyan etti Manisa'da sanayi atıkları sulama kanalını maviye çevirdi, mahalleli isyan etti
16:25 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
18:41 Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
18:23 İstanbul Valisi Davut Gül’den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul’umuzu şanlı bayrağımızla donatalım İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul'umuzu şanlı bayrağımızla donatalım
18:21 Komşuda Kovid-19 alarmı Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor Komşuda Kovid-19 alarmı! Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor
17:32 Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor
16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
16:39 Serdar Dursun’dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim Serdar Dursun'dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim
16:12 Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum
15:59 Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü! Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 21:14:04. #1.13#
SON DAKİKA: Mecliste Umut Yılmaz protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement