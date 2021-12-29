Üye Girişi
Mehmet Akif Ersoy, Sivas'ta düzenlenen programda anıldı - Son Dakika

Mehmet Akif Ersoy, Sivas'ta düzenlenen programda anıldı

29.12.2021 20:29

Mehmet Akif Ersoy, Sivas'ta düzenlenen programda anıldı İstiklal Marşımızın yazarı, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Sivas'ta düzenlenen programda anıldı.

Mehmet Akif Ersoy, Sivas'ta düzenlenen programda anıldı

SİVAS - İstiklal Marşımızın yazarı, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Sivas'ta düzenlenen programda anıldı.

Akif, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen "İstiklal Marşı'nın 100. Yılında Mehmet Akif Ersoy'u Anlamak" adlı programla anıldı.

SCÜ Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Sefa Çakır'ın konuşmacı olduğu programa, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Dede ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Dede, Mehmet Akif'i anlamanın günümüzde de birçok şeyi anlamak anlamına geldiğini söyleyerek, "Çok yönlü ve entelektüel Müslüman kimliğiyle Milli Mücadele döneminde o sürecin akıl hocalığını yapma noktasında önemli bir şahsiyet olarak merhum Akif'i görüyoruz. Mehmet Akif Ersoy, edebi kişiliği, tarihsel şahsiyeti ve yaşadığı hayatla ufuk açan, geleceğe yön vermek adına bize ders verecek olan önemli bir kişiliktir." dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Dede'nin konuşmasının ardından Dr. Öğr. Üyesi Çakır'ın konferansına geçildi. Çakır, konuşmasında Mehmet Akif'in hayatından kesitler aktardı. "Akif yalnızlaştırılmış bir adamdır." diyen Dr. Öğr. Üyesi Çakır sözlerine, "İsteseydi hem Abdülhamit döneminde, İttihat ve Terakki döneminde hem de Cumhuriyet döneminde el üstünde tutulacak bütün imkanlar hizmetine sunulacak bir adamken o bunların hepsini elinin tersiyle itiyor ve tamamen inandığı değerler, savunduğu doğrular ve idealleri doğrultusunda yol alıyor. Bunlardan hiçbir zaman sapmıyor. Şöyle bir tabir vardır; 'Devrin adamı olmak mı? Her devir de adam olmak mı?' Akif her devirde adamdı. Devre ya da duruma göre adamlık yapmıyordu." diyerek devam etti.

Dr. Öğr. Üyesi Çakır, "Akif çelişkilerin adamı değildi. O hep tutarlı bir şekilde düşünmüş ve düşüncelerinin peşinde olmuştur. Akif mütefekkir bir adamdı. Eğer mütefekkir olmasaydı malın, makamın, paranın, zevk ü safanın hasretini, sevgisini çekiyor olsaydı daha farklı yaşardı." cümleleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Mehmet Akif Ersoy, Sivas'ta düzenlenen programda anıldı
Mehmet Akif Ersoy, Sivas'ta düzenlenen programda anıldı
Mehmet Akif Ersoy, Sivas'ta düzenlenen programda anıldı

YORUMLAR
500

Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet, Milli, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mehmet Akif Ersoy, Sivas'ta düzenlenen programda anıldı - Son Dakika


Taraftar kimseyi böyle desteklemedi! Pereira'nın hayata küstürdüğü Burak Kapacak, bir ilk yaşayacak Taraftar kimseyi böyle desteklemedi! Pereira'nın hayata küstürdüğü Burak Kapacak, bir ilk..         
20:28
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı         
14:57
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı         
11:49
Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını..         
11:44
Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu         
11:43
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı         
10:18
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10

Son Dakika Haberleri
20:25 Akdeniz'de 5,1'lik deprem meydana geldi
20:13 Real Madrid'de 4 futbolcu koronavirüse yakalandı
20:05 Son Dakika: Bakan Koca, hatırlatma dozu olarak yerli aşı TURKOVAC'ı yaptırdı
19:48 İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın
19:46 Fenerbahçe'nin yıldızına şaşırtan talip
19:14 Alanyaspor ile Bülent Korkmaz yolları ayrıldı
19:05 2. Lig ekibi Ankaraspor Türkiye Kupası'ndan elendi
18:16 Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'le ilgili yapılan olay paylaşımı beğendi
18:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir
17:59 Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 20:36:12. #1.12#
SON DAKİKA: Mehmet Akif Ersoy, Sivas'ta düzenlenen programda anıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement