Eskişehir'de bulunan Köy Kültür Evi'nin kurucusu Mehmet Ali Baysak, topladığı 2 çuval mavi kapağı Görme Engelliler Dayanışma Derneği'ne (GÖRSEM) teslim etti.
Odunpazarı İlçesi'ne bağlı Aşağılıca Köyü'nde 38 yıl boyunca bir araya getirdiği yüzlerce köy eşyasını Köy Kültür Evi'nde sergileyen Mehmet Ali Baysak, görme engellileri desteklemek amacıyla mavi kapak topluyor. Görme engelli bireylere destek olmayı amaçlayan Baysak, yakın zamanda topladığı 2 çuval mavi kapağı daha GÖRSEM'e teslim etti.
Derneğe bağışlanan kapaklar engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Mehmet Ali Baysak'tan Görme Engellilere destek - Son Dakika
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