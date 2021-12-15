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Mehmet Ali Paşa'da anlaşma sağlanan 3 binanın yıkımı gerçekleştirildi - Son Dakika

Mehmet Ali Paşa'da anlaşma sağlanan 3 binanın yıkımı gerçekleştirildi

15.12.2021 11:51
Mehmet Ali Paşa'da anlaşma sağlanan 3 binanın yıkımı gerçekleştirildi

İzmit Belediyesi tarafından, Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde kamulaştırma yapılması beklenen bölgede hak sahipleriyle anlaşma sağlanan 3 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi tarafından, Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde kamulaştırma yapılması beklenen bölgede hak sahipleriyle anlaşma sağlanan 3 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde Emin Sipahi Sokak ile Mustafa Çalık Sokak arasında kalan binalardan 3'ünün kamulaştırmasını tamamladı ve binaların yıkım işlemini gerçekleştirdi. Yıkım çalışmasını İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Mehmet Ali Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Doğan ve mahalle halkı da takip etti. 10 parselden 3'ünün yıkımı gerçekleştirilirken, kalan 7 parselin hak sahipleriyle İzmit Belediyesi arasında görüşmeler sürüyor. Yıkımı yapılan binaların hak sahiplerine toplam 2 milyon lira olan ödemeleri peşin olarak yapıldı.

"Ödemeleri peşin yaptık"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yıkım çalışması öncesinde yaptığı konuşmada, "Burada uzun zamandır hasretle beklenilen bir kamulaştırma vardı. Özellikle bu caddenin giriş kısmında karışıklığa neden olan bir alan var. Muhtarımızın göreve geldikten sonra ısrarla buranın kamulaştırılıp bir an önce kaldırılması noktasında talepleri vardı. Muhtarımız "burada bir hamle bekliyoruz, bir çalışma bekliyoruz" demişti. Bende kendisine söz vermiştim. Söz verdikten kısa bir süre sonra kamulaştırma çalışmalarını başlatmıştık. O kamulaştırma çalışmaları ciddi bir noktaya geldi. Burada toplamda 10 adet parseli kamulaştırıyoruz. Şu ana kadar 3 binanın kamulaştırmasını tamamen bitirdik ve yıkıma hazır hale getirdik. Kalan 7 binanın kamulaştırma görüşmeleri hisse sahipleri ile devam ediyor. Bir kısmında anlaşma sağladık. Kalan hisse sahipleriyle yine görüşmelerimiz sürüyor. Şu ana kadar kamulaştırma işlemleri için anlaşılan hisse sahiplerine 2 milyon lira civarında ödeme yapıldı. Ödemeleri peşin yaptık hiç kimseyi mağdur etmedik. Sonraki kamulaştırmalarımızda da 3 milyon 700 bin civarında bir ödeme yapacağımızı taahhüt ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Daha konforlu bir yol hizmeti sunacağız"

Emin Sipahi Sokak ile Mustafa Çalık Sokak arasında kalan bu binaların kamulaştırılmasından sonra, caddenin hem daha geniş bir hale geleceğini hem de mahalle halkının sorunun çözüleceğini kaydeden Hürriyet, "Böylesi değerli bir alana daha da değer katacak çok güzel, estetik ve ferah bir cadde hizmete sunacağız. Bu bölgeye özellikle Zincirlikuyu Caddesi'nden ulaşımı rahatlatmış olacağız. Daha konforlu bir yol hizmeti sunacağız" dedi. - KOCAELİ

Mehmet Ali Paşa'da anlaşma sağlanan 3 binanın yıkımı gerçekleştirildi
Mehmet Ali Paşa'da anlaşma sağlanan 3 binanın yıkımı gerçekleştirildi
Mehmet Ali Paşa'da anlaşma sağlanan 3 binanın yıkımı gerçekleştirildi
Mehmet Ali Paşa'da anlaşma sağlanan 3 binanın yıkımı gerçekleştirildi
Mehmet Ali Paşa'da anlaşma sağlanan 3 binanın yıkımı gerçekleştirildi

Fatma Kaplan Hürriyet, Mehmet Ali Paşa, Hürriyet, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mehmet Ali Paşa'da anlaşma sağlanan 3 binanın yıkımı gerçekleştirildi - Son Dakika


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