AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) heyeti, Almanya'nın Solingen kentinde 1993 yılında gerçekleştirilen ırkçı kundaklama saldırısında ailesinden beş ferdini kaybeden ve barış mesajlarıyla hafızalara kazınan merhume "Bilge Ana" Mevlüde Genç'in ailesine vefa ziyaretinde bulundu.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, beraberindeki UID Bölge Başkanı Tahsin Karayel, UID Solingen Şube Başkanı Asım Tağınık ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Genç ailesini Solingen'deki hanelerinde ziyaret etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette, büyük acısına rağmen nefret yerine sevgi, sağduyu ve toplumsal barış çağrılarıyla hem Türkiye'de hem de Almanya'da kardeşliğin sembolü haline gelen merhume Mevlüde Genç ve saldırıda hayatını kaybeden aile fertleri için dualar edildi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Mehmet Demir, merhume Mevlüde Genç'in tüm dünyaya insanlık dersi bıraktığını belirterek, "Uluslararası Demokratlar Birliği Bölge Başkanımız Tahsin Karayel, UID Solingen Şube Başkanımız Asım Tağınık ve teşkilat mensuplarımızla birlikte; Solingen faciasında kaybettiği beş evladının acısını sevgi, sağduyu ve kardeşlik çağrısıyla tüm dünyaya insanlık dersi olarak miras bırakan merhume Bilge Ana Mevlüde Genç'in kıymetli ailesini hanelerinde ziyaret ettik. Barışın, hoşgörünün ve toplumsal dayanışmanın sembolü olan Bilge Ana'mızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ettik; ailesiyle hasbihal ederek dualarını aldık. Nazik ev sahiplikleri dolayısıyla kıymetli Genç ailesine gönülden teşekkür ediyor, merhume Mevlüde Genç annemize ve faciada hayatını kaybeden tüm canlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Genç ailesiyle yapılan sohbet ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.