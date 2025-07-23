Mehmet Efe'nin Engelleri Aşması - Son Dakika
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Mehmet Efe'nin Engelleri Aşması

Mehmet Efe\'nin Engelleri Aşması
23.07.2025 11:02
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14 yaşındaki Mehmet Efe, tanıştığı vekil sayesinde hayata farklı bakmaya başladı.

Ankara'da yaşayan ve doğuştan bir kolu ampute olan Mehmet Efe, AK Parti Milletvekili Serkan Bayram ile tanıştıktan sonra hayata karşı bakış açısının değiştiğini anlatarak, "Benim engelim yok, sadece hayallerim var" dedi.

Doğuştan ampute olan 14 yaşındaki Mehmet Efe'nin, AK Parti Milletvekili Serkan Bayram ile tanıştığı video, sosyal medyada gündem oldu. Serkan Bayram ile tanışmadan önce hayata karşı olumsuz bakış açıları olduğunu anlatan Efe, artık sadece hayal kurduğunu ve onları gerçekleştirmek için mücadele ettiğini dile getirdi. Onun gibi olan çocukların da hayalleri için mücadele etmesi gerektiğine dikkati çeken Efe, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel yaptığı açıklamada; kendilerinin farklı olmadığını ve engelin sadece aşmaları gereken küçük bir basamak olduğunu anlattı.

Mehmet Efe, AK Parti Milletvekili Serkan Bayram ile tanıştıktan sonra hayata karşı bakış açısının değiştiğini anlatarak, "Vekil bey öncelikle benim gibi bir sürü insanın olduğunu, onun da böyle olduğunu, onun asla pes etmediğini, hayallerine ulaşmak için hiçbir engel olmadığını anlattı ve gerçekten biraz düşündüğümde doğru olduğunu düşündüm. Daha fazla özgüven geldi bana. Hayal kurmaktan çekiniyordum, daha fazla hayal kurmamı sağladı da aynı zamanda" diye konuştu.

"Avrupa şampiyonu olmak istiyorum"

Efe, kendisi gibi olan milyonlarca insan olduğunu söyleyerek, "Hiçbir zaman pes etmesinler hayallerine giden yolda hiçbir engel olmamalı" dedi. Sporla alanında ilerlemek istediğini aktaran Efe, "2,5 3 senedir tekvandoya gidiyorum. Avrupa şampiyonu olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Benim engelim yok sadece hayallerim var"

Hayatının belli dönemlerinde kötü davranışlara maruz kaldığını dile getiren Efe, şunları kaydetti:

"Hayatım boyunca sürekli kötü davranan insanlar oldu. Ama ailem, dostlarım sürekli onlar yanımda oldu. Bir insanın, bir ailenin hayalini başarması için önünde hiçbir engel yok. Sadece öyle görünen engeller var. Eğer bunları gözünde büyütmezsen aşmak da çok kolay oluyor. İlk başlarda bana herkes farklı gözle bakıyordu, ben de öyle düşünüyordum ama benim normal insanlardan ya da bizim normal insanlardan hiçbir farkımız olmadığını vekilimizle konuştuktan sonra anladım. Dünyada birçok engelli insan var ve engel sadece aşmaları gereken küçücük bir aşama. Engeller sadece insanların bizde gördüğü kadardır. Benim engelim yok sadece hayallerim var"

"Çok güçlü bir çocuk, hep öyleydi"

Anne Tuğba Yalçın, Mehmet'in doğuştan ampute şekilde doğduğunu anlatarak, "Zor bir hayatı oldu ama bize yansıtmadı. Çok güçlü bir çocuk, hep öyleydi. Herkesin ona farklı davranmasına zaman zaman üzüldüğü oldu ama çoğu zaman bunu bize bile yansıtmadan atlattı. Hatta ben tepki verdiğimde sokakta mesela, anne üzülme öyle bir şey yok, ben üzülmüyorum diyordu" şeklinde konuştu.

Milletvekilinin tesadüfen bir filmine denk geldiğini belirten Yalçın, "Vekilimizde de tesadüfen filmine denk gelmiştim. Filmi izledikten sonra numarasını veriyordu filmin sonunda. Ben dedim bir yazayım, döner mi bilmiyorum. Mehmet'e de örnek olacağını düşündüm. Yazdım kendisine. Aynı gün içerisinde bize dönüş yaptı. Mehmet'le tanışmak istediğini söyledi. Bizi meclise davet etti. Kendisiyle görüşmeye gittik" dedi.

"Vekil Bey'i görünce çok da şanslı olduğunu düşündü ve tek başına olmadığını düşündü"

Mehmet'in vekille görüştükten sonra hayata bakış açısının değiştiğini anlatan Yalçın, "Vekille görüşmeye giderken Mehmet çok endişeliydi. Çekiniyordu daha doğrusu. Ama Vekil Bey sağ olsun çok sıcak kanlı davrandı. Daha sonra o da bu durumdan memnun oldu. Onun yanından ayrıldıktan sonra gelen olumlu yorumlara daha da mutlu oldu ve sevindi bu durum karşısında. Yani Vekil Bey'le tanışmanın bize çok, Mehmet adına çok olumlu yanları oldu. Gelen dönüşler de aynı şekilde. Kendisi Vekil Bey'i görünce çok da şanslı olduğunu düşündü ve tek başına olmadığını düşündü" ifadelerine yer verdi.

"Onun bir elinin olmaması hiçbir şeye engel olmadı"

Mehmet gibi onlarca engelli insanın olduğunu söyleyen Yalçın; "Vekil bey, kendisi ona baktığında gençliğini ve çocukluğunu gördüğünü söyledi. Mehmet'in de kendisine bakmasını ve geleceğini ona göre şekillendirmesini söyledi. Büyük bir farkındalık olduğunu düşünüyorum bunun. Hem oğlum için hem de oğlum gibi çocuklar için. Mehmet'in de diğer engelli olmayan herkes gibi, her şeyi yapabildiğini düşünüyorum. Yani onun bir elinin olmaması hiçbir şeye engel olmadı Allah'a şükür. Okulda bazı sıkıntılar yaşadı ama şu anda daha hevesli ve geleceğe daha parlak baktığına inanıyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mehmet Efe'nin Engelleri Aşması - Son Dakika

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