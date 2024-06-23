Mehmet Kasapoğlu, İzmirlilerle birlikte Türkiye-Portekiz maçını izledi - Son Dakika
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Mehmet Kasapoğlu, İzmirlilerle birlikte Türkiye-Portekiz maçını izledi

AK Parti İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Türkiye ile Portekiz arasında oynanan EURO 2024 F Grubu 2. maçını İzmirlilerle birlikte Gündoğdu Meydanı'nda takip etti. Kasapoğlu, milli takımın başarısını ve Çekya maçının önemini vurgulayarak, İzmirlilerle birlikte takıma destek verdiklerini belirtti.

23.06.2024 10:16
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AK Parti İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Türkiye ile Portekiz arasında oynanan karşılaşmayı İzmirlilerle birlikte izledi.

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Türkiye ile Portekiz arasında oynanan EURO 2024 F Grubu 2. maçını Gündoğdu Meydanı'nda kurulan dev ekranda yüzlerce İzmirli ile birlikte takip etti. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dr. Kasapoğlu, "Milli takımımız elemelerde de çok başarılı bir performans gösterdi. Turnuvaya da çok güzel bir başlangıç yaptık. Bu heyecanla Portekiz maçında hemşehrilerimizle beraber olup takımımıza destek olmak istedik. İnanıyorum ki Çekya maçı şampiyona ve bizler için önemli bir dönüş olacak ve turnuvada çok önemli bir başarıyı, ülke ve milli takım olarak yakalayacağız. Gürcistan maçındaki göz kamaştırıcı futbolumuz Çekya maçında tekrar ortaya çıkacaktır. Sadece futbolda değil, tüm milli müsabakalarda tek yürek olup ülkemizi temsil eden milli sporcularımızın yanındayız. Konu Ay Yıldız olunca kalplerimiz, gönüllerimiz daima bir oldu, bundan sonra da bir olmaya devam edeceğiz. Güzel İzmir'imizde maçı izlemek, Gündoğdu Meydanı'nda değerli hemşehrilerimizle birlikte olmak, bizim için ayrı bir heyecan, ayrı bir mutluluk oldu. Takımımızı hep birlikte dualarımızla, gönüllülerimizle birlikte destekliyor ve kupa yolunda başarılar diliyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mehmet Kasapoğlu, İzmirlilerle birlikte Türkiye-Portekiz maçını izledi - Son Dakika

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