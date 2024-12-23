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Eskişehir'in ilk sürücü kursu hocası olan ve geçen yıl vefat eden Mehmet Özcan, kendisinden ehliyet alan öğrenciler ve çalışma arkadaşları tarafından lokma döktürülüp anıldı.

Geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat eden sertifika numarası 1 ve Eskişehir'in ilk direksiyon hocası olan Mehmet Özcan unutulmadı. Özcan, ondan gördüğü eğitim sonucunda ehliyet alanlar, sürücü kursu çalışanları ve çocukları tarafında lokma döktürülerek anıldı. Öğretmenlerini unutmayanlar, Yeşiltepe Mahalle Muhtarlığı önünde kurulan lokma aracıyla dökülen tatlıları vatandaşlara dağıtarak hayır dualarını aldı.

"Ehliyet alanlar, sürücü kursundan arkadaşları olarak bugün burada"

Sürücü kursu kurucusu ve Mehmet Özcan'ın mesai arkadaşı Mert Korucu yapılan hayırla alakalı, "Bir sene önce rahmetli olan Mehmet Özcan hocamızın için bugün sene-i devriyesini yaptık. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz, burada kendisinden ehliyet alanlar ve ekip arkadaşları olarak hayrına lokma döktürüp mahalleliye dağıttık. Hem kendisinden ehliyet alanlar, hem de sürücü kursundan arkadaşları olarak bugün buradayız. Katılanlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Eskişehir'in ilk direksiyon hocalarından biriydi"

Mehmet Özcan'ın oğlu Seydi Özcan ise kentin ilk sürücü kursu hocası babasından ehliyet alan öğrencilerin ve mesai arkadaşlarının gösterdiği vefayla ilgili şöyle konuştu;

"Bugün babamın ölümünün 1'inci yılı. Hem öğrencileri hem de iş arkadaşları burada, hepimiz hayır için buradayız. Zamanında babamdan ehliyet almış herkes arayıp soruyor, zaten buraya da gelenler oldu. Bir de babam Eskişehir'in ilk direksiyon hocalarından biriydi, hatta sertifika numarası da 1'di, hala aklımda. Ben de onun öğrencisiyim."

Üç çocuk babası Özcan'dan geriye ise torunları ile top oynarken çekilen neşeli görüntüleri kaldı. - ESKİŞEHİR