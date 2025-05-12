Mehmet Uçum: "Terörsüz Türkiye bir sonuç değil, yeni bir başlangıçtır" - Son Dakika
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Yerel

Mehmet Uçum: "Terörsüz Türkiye bir sonuç değil, yeni bir başlangıçtır"

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, PKK'nın fesih kararını duyurmasının ardından, "Terörsüz Türkiye bir sonuç değil, yeni bir başlangıçtır.

12.05.2025 12:41
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Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, PKK'nın fesih kararını duyurmasının ardından, "Terörsüz Türkiye bir sonuç değil, yeni bir başlangıçtır. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması ve bu aşamasının sona ermesiyle Türkiye için tarihsel bir yükseliş dönemi başlamaktadır. Yeni dönem, Türkiye'yi her bakımdan güçlendirecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Uçum, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını aldığını duyurmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinin hayata geçtiğini dile getiren Uçum, "Baştan belirtelim ki; Terörsüz Türkiye hedefine ulaşarak Türkiye Yüzyılını gerçekleştirmek, vatanın bölünmez bütünlüğü uğrunda canlarını veren aziz şehitlerimizin yüce hatıralarına bağlılığımızın bir gereği ve temel ödevimizdir. Görünen o ki; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük ülke liderliğinde, Sayın Bahçeli'nin cesur siyasi öncülüğüyle devlet inisiyatifi olarak başlayan ve devlet politikası olarak yürütülen Terörsüz Türkiye gerçeğe dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

Türklerin ve Kürtlerin emperyalizme karşı verilen varoluş mücadelesinde Kurtuluş Savaşını kazanarak ve Türkiye Cumhuriyetini kurarak ebediyete kadar kader birliği yaptıklarını ifade eden Uçum, "Atatürk 'Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir' ifadesiyle, Türkler ve Kürtler de içinde, Türkiye halkının tüm bileşenlerinin Türk Milletinin asli unsuru olduğu tespitini yaptı. Bu tespit cumhuriyetin temel kurucu ilkelerinden biri oldu. Millet; geçmişi bugünü ve geleceği kuşatan bir kavram olduğu için bugün de bu ilke aynen geçerlidir, yani Türk Milletinin esası Türkiye halkıdır. Türkiye halkı çeşitliliğimizin Türk Milleti birliğimizin güvencesidir. Bugünler Türk, Kürt, Çerkez, Arap, Alevi, Sünni de için de Türk Milletinin tüm bileşenlerinin kaderlerinin bir ve aynı, gelecek vizyonlarının tek olduğunun tüm dünyaya gösterildiği günlerdir. Terörsüz Türkiye için yapılan açıklamaların ortaya koyduğu şudur; Kürtler, Türk Milletinin asli kurucu bileşenidir. Kürtler, Türk Milletinin ayrılmaz parçası sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve daimi sahibidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürtlerin de milli devletidir. Türkiye Yüzyılı, Türk ve Kürt yüzyılıdır. Tam da bu paradigmaya uygun olarak yapılan tüm açıklamalar Terörsüz Türkiye'ye geçişte temel aşamanın tamamlandığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Demokrasi ve hukuk alanında kapsamlı reformların yapılacağı herkesin kabulündedir"

Açıklamaların Kürtlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti ile bütünleşmesinin tarihsel teyidi ve ilanı olduğuna dikkati çeken Uçum, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sayın Bahçeli'nin Türkiye'yi esas alan siyasetteki muhteşem birlikteliği ve uyumu, halkın olağanüstü desteği, siyaset kurumunun sorumlu yaklaşımı, devletin tüm kurumlarıyla ve tam kapasite olarak sürecin yürütücülüğünü yapması Terörsüz Türkiye'ye geçişin güvencesi olmuştur. Geldiğimiz noktada Terörsüz Türkiye için şu tespitleri yapmak artık mümkündür; Terörsüz Türkiye bir sonuç değil yeni bir başlangıçtır. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması ve bu aşamasının sona ermesiyle Türkiye için tarihsel bir yükseliş dönemi başlamaktadır. Yeni dönem, Türkiye'yi her bakımdan güçlendirecektir. Demokrasi ve hukuk alanında kapsamlı reformların yapılacağı, ulusal ve yurtsever demokrasi hukukunun somutlandığı yeni bir aşamaya geçileceği herkesin kabulündedir. Görüldüğü üzere Kurtuluşla başlayan, cumhuriyetin ilanıyla tescillenen kuruluş sürecimiz, Terörsüz Türkiye'ye geçişi takiben yeni anayasa başta olmak üzere kapsayıcı reformların yapılmasıyla tamamlanacaktır. Böylece kuruluşunu tamamlamış Türkiye, cumhuriyetin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapma hedefine yönelik büyük yürüyüşüne engelsiz ve daha güçlü bir şekilde devam edecektir. Halkımızın tüm unsurlarının asli bileşen olduğu birliğimizin teminatı Büyük Türk Milletinin gözü aydın olsun" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mehmet Uçum, Politika, Güvenlik, Türkiye, Terör, Hukuk, Yerel, PKK, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mehmet Uçum: 'Terörsüz Türkiye bir sonuç değil, yeni bir başlangıçtır' - Son Dakika

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