Melet Irmağı, Atıl Durumdan Turizm Alanına Dönüştürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Melet Irmağı, Atıl Durumdan Turizm Alanına Dönüştürüldü

Melet Irmağı, Atıl Durumdan Turizm Alanına Dönüştürüldü

Ordu'da yıllarca kullanılmayan Melet, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in çalışmalarıyla turizm ve yaşam alanı haline getirildi. Proje kapsamında yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve spor sahaları gibi birçok düzenleme yapıldı.

05.05.2025 15:45  Güncelleme: 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da yıllarca atıl durumda kalan ve çevre kirliliğiyle gündeme gelen Melet, adeta küllerinden yeniden doğarak, turizm alanlarından birine dönüştürüldü.

2019 yılında göreve gelmesinin ardından Melet için çalışmalara başlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yıllarca çöplük ve kötü kokular ile anılan Melet'in atıl durumunu değiştirecek proje için adımlarını attı. Yapılan çalışmalarla birlikte çöpten ve kirlilikten arındırılan Melet, Ordu'nun en gözde yaşam ve turizm alanlarından biri haline geldi.

Çalışmalar kapsamında 3 etapta devam eden projede 1 ve 2. etapta çalışmalar tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı. Çalışmalar ile yürüyüş yollarından çocuk oyun alanlarına, fitness alanlarından çok amaçlı spor sahalarına kadar pek çok düzenleme ile atıl alan eski günlerini geride bıraktı. Proje henüz bitmemişken Melet en çok tercih edilen sosyal donatı alanlarının başında yer aldı. Her gün onlarca vatandaşın ziyaret ettiği Melet vatandaşların beğenisini kazandı.

Çalışmalar 3. etapta devam ediyor

2 etap çalışmalarının ardından Melet Irmağı'nın Durugöl Mahallesi'nde yer alan kısmında, Karadeniz Sahil Yolu ile Karadeniz kıyısı arasında kalan 50 dönümü aşkın bir alanda da 3. etap için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Proje kapsamında yürüyüş yolu, kafeterya, çocuk oyun alanları, fitness alanı, çok amaçlı spor sahaları, otopark, kuru havuz, toplanma ve etkinlik alanları, peyzaj düzenlemeleri, mescit ve şadırvanın bulunacağı 3. Etap modern kent mobilyaları ve aydınlatma sistemi ile zenginleştirilecek.

Şehrin sosyal yaşamına yeni bir soluk olan Melet artık bir çöplük değil, doğayla iç içe ve vatandaşların vakit geçirdiği bir turizm alanı haline geldi. - ORDU

Kaynak: İHA

Mehmet Hilmi Güler, Melet Irmağı, Turizm, Çocuk, Çevre, Yerel, Yaşam, Spor, ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melet Irmağı, Atıl Durumdan Turizm Alanına Dönüştürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır ölümler Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu Sır ölümler! Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu
Arda Güler’den Celta Vigo ağlarına füze Arda Güler'den Celta Vigo ağlarına füze
Netanyahu, Tel Aviv’e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a misilleme sözü verdi Netanyahu, Tel Aviv'e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'a misilleme sözü verdi
Süper Lig’e çıkan ikinci takım belli gibi Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli gibi
Şırnak’ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi Şırnak'ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi
Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı
ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız
CHP, Özel’in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu CHP, Özel'in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu
Zafer Partisi’nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma Ümit Özdağ da açıklama yaptı Zafer Partisi'nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma! Ümit Özdağ da açıklama yaptı
Derbiyi izlemek için Kadıköy’e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı Derbiyi izlemek için Kadıköy'e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı
Saldırı sonrası Özgür Özel’den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir Saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 16:46:50. #7.13#
SON DAKİKA: Melet Irmağı, Atıl Durumdan Turizm Alanına Dönüştürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.