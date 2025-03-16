Melike Toyguncu'nun ailesinden adalet çağrısı - Son Dakika
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Melike Toyguncu'nun ailesinden adalet çağrısı

Melike Toyguncu\'nun ailesinden adalet çağrısı

Kaybolan Melike Toyguncu'nun ailesi, 14 yıllık bekleyişte adalet ve kızlarının bulunmasını istiyor.

16.03.2025 10:35
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Ankara'nın Sincan ilçesinde 14 yıl önce kaybolan Melike Toyguncu'nun ailesi, kızlarının bulunmasını istiyor. Acılı anne Fatma Toyguncu, kızlarının ölü ya da diri bulunmasını istediğini belirterek, "Ben yavrumun 'anne' demesini özledim. Benim evimin kolonuydu. Benim evimin kolonları Melike'mden sonra çöktü. Biz hayat yaşamadık, biz bittik" şeklinde konuştu.

14 yaşındaki Melike Toyguncu, Ankara'nın Sincan ilçesinde 18 Ocak 2011 tarihinde üniversite sınavına girecek olan ablası Şerife'ye form almak için evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Ailesi hemen yetkililere başvurdu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucu dört sanık hakkında dava açıldı. 2015 yılında karara bağlanan dava Yargıtay tarafından bozuldu ve 2018 yılında tekrar görülmeye başlandı.

Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davada sanıklar, "Kasten öldürme", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma", "Çocukları fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak" ve "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlamalarıyla yargılandı. Sanıklardan 8 yıldır cezaevinde bulunan 2'sine geçtiğimiz Cuma günü yapılan karar duruşmasında 6 yıl 3 ay hapis ve 4 bin TL para cezası verildi. Yargılama sürecinde yattıkları süre cezalarına sayıldığı için tahliye edilmeleri bekleniyor. Diğer iki sanık ise delil yetersizliği nedeniyle tutuksuz yargılanıyor. Aile, kararın adil olmadığını belirterek adalet çağrısında bulundu.

"Öldüyse ölüsünü, diriyse dirisini getirsinler bana"

Karara tepki gösteren ve yaklaşık 10 aydır Antalya'da yaşayan anne Fatma Toyguncu ve baba Mahmut Toyguncu, adaletin yerini bulmasını istiyor. Kızlarının eşyalarıyla avunan ve gözyaşları içinde konuşan Fatma Toyguncu, mahkeme kararının bozulmasını beklediklerini ve kızlarının bulunması için yardım istediklerini belirtti.

Fatma Toyguncu, kızının kaybolduğu günü anlatırken şunları söyledi: "Benim yavrum Melike Toyguncu 14 yaşına yeni girmişti. O gün ablası için form almaya çıkmıştı ve bir daha dönmedi. Kızımın bir evde 53 gün boyunca tutulduğu bilirkişi raporuyla ispat edildi. Evde tişörtü, saç tokası ve saç telleri bulundu. DNA incelemesi yapıldı ve kızımın o evde olduğu kesinleşti. Ama kızımı bulamadılar. Çekip gitti, bir gece bile kalmadı diyorlar. Bunca delil var. Benim yavrumun elindeki telefonunu kullandılar. Taş yarıldı içine mi girdi dört kişinin arasında. Nerede benim yavrum? Nerede ben niye sarılamıyorum, niye öpemiyorum, niye koklayamıyorum ben yavrumu? Benim yavrum bulunmadan sanıklara özgürlük yolu açıldı. Ben artık kızımın bulunmasını istiyorum. Ölüyse ölüsünü, diriyse dirisini getirsinler bana."

"Ölmeden bir kere bağrıma basayım"

Anne Toyguncu, kızının kaybolduğu günden beri her gün bir umut beklediğini, çocukluk eşyalarını, taraklarını ve kıyafetlerini sakladığını belirterek, "Ben yavrumu okutacaktım, onu topluma kazandıracaktım. Ama hayatım çalındı. Kızımın kokusunu özledim. Ben yavrumun elbiselerini atamadım. Onun tarağını saklıyorum, bebeklik giysilerini saklıyorum. Benim hayatım çalındı, Melike'min çalındı. Ne yaşadı, ne yedi ne içti. Kimden ne gördü, şiddet mi gördü, dayak mı yedi, sopa mı yedi? Çok kötülüklere maruz kaldı. Duyulsun, benim sesim duyulsun. Yeter ben evladıma kavuşayım. Benim yavrum Melike'm, bulunsun. Yeter! Ölmeden bir kere bağrıma basayım" dedi.

"Anne demesini özledim"

Gözyaşları içinde konuşmasına devam eden anne Toyguncu, "Ben yavrumun 'anne' demesini özledim. Onun tenini özledim. Gözlerini özledim. Yeter, tükendik artık biz. Benim evimin kolonuydu. Benim evimin kolonları Melike'mden sonra çöktü. Biz hayat yaşamadık. Biz bittik. Belki benim yavrumdur diye 18 mezar açıldı, Melike'm hiçbirinde çıkmadı" diye konuştu.

"14 yıldır adalet arıyoruz"

Melike'nin babası Mahmut Toyguncu ise mahkeme sürecinde adalet beklediklerini ancak beklenen kararın çıkmadığını ifade etti. Üzerinde "Melikem Kayıp" yazılı tişörtüyle konuşan baba Toyguncu, şunları söyledi:

"Biz 14 yıldır mahkeme kapılarında adalet arıyoruz. Kızımızın akıbetini bilmiyoruz, ölü mü diri mi hala bilmiyoruz. Cuma günü karar mahkemesi oldu. Yargıtay bozmuş davamızı. En son kararda 6 yıl 3 ay ceza verdiler 2 şüpheliye. Bunlar cezaevinde. Şu anda gerekçeli karar bekleniyor, 7-8 senedir yatıyorlar. Gerekçeli karar çıktıktan sonra onların avukatları tahliye isteyecek ve yattıkları sene göz önünde bulundurularak tahliye olacaklar. Dışarıdan biz itiraz dilekçesi vereceğiz. O da kabul olursa dosya Yargıtay'a gidecek. Geçen sefer Yargıtay'a gittiğinde 5 senede döndü dosyamız. Bu sefer de kaç senede dosyamızın döneceği belli değil. Şu an tek beklentimiz, davanın tekrar ele alınması."

Fatma ve Mahmut Toyguncu, kızlarının kayboluşunun 14. yılında hala bir umutla bekleyişlerini sürdürüyor. Ellerinde Melike'nin çocukluk fotoğrafları, eşyaları ve oyuncaklarıyla oturdukları odada, her yeni günde kızlarından bir haber almayı beklediklerini söylüyorlar. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, antalya, Mahkeme, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melike Toyguncu'nun ailesinden adalet çağrısı - Son Dakika

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