Melikgazi Belediye Başkanı, Kaymakamı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Melikgazi Belediye Başkanı, Kaymakamı Ziyaret Etti

Melikgazi Belediye Başkanı, Kaymakamı Ziyaret Etti

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, İstanbul Beylikdüzü'ne atanan Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan'ı ziyaret ederek teşekkür etti.

10.07.2024 13:13  Güncelleme: 13:15
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre İstanbul Beylikdüzü'ne ataması yapılan Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan'ı ziyaret ederek Kayseri'de uyum içerisinde bir arada gerçekleştirdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Bülent Karacan'ın üstün çalışma disiplini ile Melikgazi'ye kattığı değerleri vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, " Birlikte çalıştığımız, mesai arkadaşımız, değerli Kaymakamımız Bülent Karacan'ı son kez burada ağırlıyoruz. Uzun süredir birlikte Melikgazi'mize uyum içerisinde güzel hizmetler yaptık. Özellikle salgın döneminde yoğun mesaimiz oldu. Akabinde Kayseri dışında, deprem bölgesinde çalışmalarımız oldu. Melikgazi'miz ile ilgili birçok temel atmalarda, açılışlarda ve hizmetlerde el ele verdik. Çok güzel bir uyum içerisinde çalıştık. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Yeni görev yapacağı İstanbul Beylikdüzü Kaymakamlığı'nda da başarılar diliyorum. Kozaklılı olmasından kaynaklı yaşamının önemli bir kısmının Kayseri'de geçmesi sebebiyle şehrimize alışık olan Bülent Karacan'ın, Kayseri'mize ve Melikgazi'mize kendisini vakfeden özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. İnşallah yine birlikte çalışmak nasip olur. Cenab-ı Allah herkese böyle iyi bir mesai arkadaşı nasip etsin diyorum. Yeni görev yeri olan İstanbul Beylikdüzü Kaymakamlığı'nda kendisine başarılar diliyorum" dedi.

" Türkiye'deki hiçbir belediyenin yapmadığı kadar Melikgazi'mize okul kazandırdı"

Nazik ziyaretleri için Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'na teşekkürlerini ileten Kaymakam Bülent Karacan, "Başkanımızla görev sürecimiz boyunca gerçekten uyum içerisinde, birbirimize kardeş gözüyle bakarak güzel çalışmalar yaptık. Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'na yaptığı önemli hizmetlerden, özellikle eğitim, sağlık ve diyanet alanlarındaki çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye'deki hiçbir belediyenin yapmadığı kadar, neredeyse Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı sayıda Melikgazi'mize okul kazandırdı. Sağlık ocaklarına destek verdi. Bunların dışında hangi konu olursa olsun, ne zaman destek istesek bize destek verdi. Önemli çalışmaları için kendisine teşekkür ediyorum. Her ayrılış yeniden buluşmanın başlangıcıdır. Başkanımızın da belirttiği gibi Nevşehir Kozaklılı olmamdan dolayı aslında ben de Kayserili sayılırım. 27-28 yıl önce okumaya geldiğim Kayseri'ye, 27-28 yıl sonra kaymakamlık görevini ifa etmek için tekrar geldim. Aynı şekilde 1997 yılında İstanbul'dan mezun olup ayrılmıştım, 27 yıl sonra da tekrar İstanbul'a kaymakamlık görevini yapmaya gidiyorum. Bunlar güzel tesadüfler, güzel hatıralar. En son dönüp dolaşıp tekrar geleceğim yer de Kayseri'dir. Ailecek görüştüğümüz Başkanımız ile dostluğumuz ömür boyu sürecek inşallah. Palancıoğlu Başkanımın İstanbul'da bir kardeşi ve açık bir kapısı var. Hakkımız Başkanımıza helal olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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