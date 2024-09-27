Melikgazi Belediye Başkanı \'Mobil Başkan\' Uygulamasıyla Mahalleleri Ziyaret Ediyor

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Başlatmış olduğu 'Mobil Başkan' uygulamasıyla Melikgazi'de sık sık vatandaşlarla bir araya gelen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Osmanlı Mahallesi sakinlerine müjdelerle gitti.

Mobil Başkan uygulamasıyla makamı mahallelere taşıdıklarını belirten Başkan Palancıoğlu, Osmanlı Mahallesi sakinleri tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı. Osmanlı Mahallesi'nde hayata geçireceği yeni hizmetlerin müjdesini veren Başkan Palancıoğlu; "Mobil Başkan uygulamasını başlatarak makamı mahallelere taşıdık. Başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, elektrik idaresi ve Ulaşım A.Ş olmak üzere büyükşehir belediyemize bağlı birimlerden arkadaşlarımızla mahalleleri gezerek taleplerinizi dinliyoruz. Yatırım planlarımız dahilinde olan çalışmalarımızdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu şekilde İhtiyaçlarınızı da karşılamış olacağız. Cenab-ı Allah birliğimizi daim eylesin. Osmanlı Mahallemizin merkezindeyiz ve ilk müjdemi veriyorum! Osmanlı Mahallemizde bulunan İkinci Bahar Evimiz nüfusumuza göre küçük geliyor, oturma alanı yetersiz kalıyor. O yüzden buraya çay, kahve içeceğimiz bir sosyal tesis yapacağız. Çay kahve içeceğiz, televizyonumuzu izleyeceğiz, sohbet edeceğiz. Osmanlı, Selçuklu ve Danişmentgazi Mahallelerimize birçok yatırım yaptık; yapmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki okul bizim için önemli. Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. 21 okul yaptık, bu sayı giderek artıyor. Osmanlı ve Danişmentgazi Mahallemize okul yapmıştık, Selçuklu Mahallemize sosyal tesis, kütüphane yaptık. Yollar, parklar birçok şey yaptık; yapmaya da devam edeceğiz. Osmanlı Mahallemizde eğitim vermeye başlayan ilkokulun yanına bir tane de anaokulu yapacağız. Onun da müjdesini vereyim. Hayırlı olsun yeni anaokulumuz. Burada çocuk sayımız çok. Burada sizlerin de çocuklarımızın da rahat edeceği birkaç tane daha çok güzel park yapacağız. Yazın da parklarımızı etkinlik alanı olarak kullanacağız. Çalışma, proje çok. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Osmanlı Mahalle Muhtarı Beytullah Üregen, Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'na mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyip çözüm getirdiği için teşekkür etti. Mobil Başkan uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, bu güzel uygulama sayesinde talep ve önerilerini direkt Başkan Palancıoğlu'na iletme imkanı buldular. - KAYSERİ