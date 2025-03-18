Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'ndan İftar Yağmuru - Son Dakika
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Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'ndan İftar Yağmuru

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu\'ndan İftar Yağmuru

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, iftar yemeğinde sahada çalışan personeliyle bir araya gelerek hizmetlerin önemini vurguladı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

18.03.2025 12:23  Güncelleme: 12:25
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ilçesi için gece gündüz demeden özveriyle çalışan saha personeliyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Melikgazi Belediyesi'nin tüm hizmetlerinin ve başarısının her bir çalışanın katkısıyla gerçekleştiğini belirten Başkan Mustafa Palancıoğlu, "600 bin nüfuslu bir belediye olarak oldukça kalabalık bir ilçeyiz. Bu bakımdan daha fazla hizmet eden bir belediyeyiz. 5 yıl içinde 21 adet okul, 15 adet aile sağlık merkezi, 15 adet kütüphane, 21 adet cami, 10 adet Kur'an kursu, 270 adet park yaptık. Hala da yapmaya devam ediyoruz. Çok kısa bir sürede büyük işlere imza attık. Bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Hizmetlerimiz gösteriyor ki; özveriyle ve titizlikle çalışan mesai arkadaşlarım var. Yapılan her işi el ele vererek yapıyoruz. Başkan yardımcılarım ve müdürlerim dahil her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Sahada çalışan ekiplerimiz için iş çok zor. Kar kış, sıcak demeden çalışıyorsunuz. Ama ülkemiz için gece gündüz demeden çalışmamız gerekiyor. Biz daha iyi çalışırsak geleceğimiz olan çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakmış oluruz. Melikgazi'nin geleceğine hep birlikte değer katmaya devam edeceğiz. Biz Melikgazi olarak kalabalık ve güzel bir aileyiz. Dayanışma içerisinde çalışarak ilçemize güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Ben tüm emekleriniz için teşekkür ederim. Rabbim oruçlarımızı kabul eylesin. Şimdiden Ramazan Bayramı'nızı tebrik ederim." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'ndan İftar Yağmuru - Son Dakika

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