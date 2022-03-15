Melikgazi Belediyesi 2021 yılında 4 bin 58 nikâh kıydı - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi 2021 yılında 4 bin 58 nikâh kıydı

15.03.2022 12:31
Melikgazi Belediyesi 2021 yılında 4 bin 58 nikâh kıydı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi'nde nikah memuru olarak görev yapan personel ile bir araya geldi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi'nde nikah memuru olarak görev yapan personel ile bir araya geldi.

2021 yılında Melikgazi Belediyesi olarak 4058 nikah kıydıklarını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak birçok hizmetimizin yanında nikah da kıyıyoruz. Dolayısıyla gençlerimizin evlenerek, mutlu yuva kurmalarına vesile oluyoruz. Bu kapsamda evlendirme birimindeki nikah memuru arkadaşlarımız ve yöneticileriyle toplantı yaptık. Ben kendilerine teşekkür ediyorum Hakikaten mesai saati gözetmeksizin özellikle yaz aylarında koşuşturma içerisinde geç saatlere kadar nikah kıyıyorlar. 2021 yılında Melikgazi Belediyesi olarak 4 bin 58 nikah kıydık. Nerdeyse her bir arkadaşımıza bine yakın nikah düşüyor. Özellikle haziran, temmuz, ağustos ve eylül ayları en çok nikah kıydığımız dönemler. Dolayısıyla şu anda Kayseri'de en çok nikah kıyan belediyeyiz. En yoğun hizmet verdiğimiz işler arasında nikahta yer alıyor. Bir farkımız da özellikle dini bayramlarda ve diğer resmi bayramlarda da nikahlar kıyıyoruz. 2022 yılında da bu 4 bin 58 sayısının daha da artacağını düşünüyoruz. Çiftlerimizin yeni bir hayata başladığı en heyecanlı günlerinde kıymetli bir görev üstlenen memurlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Cenab-ı Allah tüm gençlerimizde huzur, mutluluk versin" diye konuştu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi 2021 yılında 4 bin 58 nikâh kıydı - Son Dakika


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