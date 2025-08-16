Melikgazi Belediyesi 31 Daireyi İhale ile Satışa Sundı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Melikgazi Belediyesi 31 Daireyi İhale ile Satışa Sundı

Melikgazi Belediyesi 31 Daireyi İhale ile Satışa Sundı
16.08.2025 10:26  Güncelleme: 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt ve Kazım Karabekir Mahallesinde mülkiyeti belediyeye ait 31 dairenin ihale ile satışının yapıldığını açıkladı. İhale, kamuoyuna açık bir şekilde gerçekleştirildi ve satıştan elde edilen gelir yeni sosyal konut projelerinde kullanılacak.

Melikgazi Belediyesi; Yıldırım Beyazıt ve Kazım Karabekir Mahallesinde mülkiyeti kendisine ait olan 31 adet dairenin satışını ihale ile gerçekleştirdi.

Melikgazi Belediye Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen ihaleye çok sayıda vatandaşın katıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "İhalemiz tamamen kamuoyuna açık, şeffaf bir şekilde gerçekleştirildi. Melikgazi'de yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artması için ömrünü tamamlamış binalara yerinde dönüşüm yapıyoruz. Yıldırım Beyazıt ve Kazım Karabekir Mahallesinde kentsel dönüşüm sonucu tamamladığımız konutlarımızdaki 31 adet 3+1 ve 4+1 dairelerimiz satışa sunuldu. Mülkiyetimizdeki taşınmazların ekonomiye kazandırılması hem belediyemizin yatırım gücünü artırıyor hem de vatandaşlarımıza yeni fırsatlar sunuyor. Ev sahibi olmak isteyenler, modern ve konforlu evlerin sahibi oluyor. Satıştan elde edilen gelir yine ilçemizde yapacağımız yeni sosyal konut projeleri ve yeni yatırımlarımız için kullanılacak. Tamamen faizsiz, yüzde 25 peşinat, 36 ay eşit taksit imkanı ile ev sahibi olan vatandaşlarımıza evlerinin hayırlı olmasını ve huzurla oturmalarını dilerim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi 31 Daireyi İhale ile Satışa Sundı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
Şiddetli rüzgar aydınlatma direğini devirdi, E-5 trafiğe kapatıldı Şiddetli rüzgar aydınlatma direğini devirdi, E-5 trafiğe kapatıldı
Kilolarca altın takılmıştı Burak Bulut’un eşi Eda Sakız tek tek saydığı anları yayınladı Kilolarca altın takılmıştı! Burak Bulut'un eşi Eda Sakız tek tek saydığı anları yayınladı
Minik Teoman’ın ölümünde, başına isabet eden “kaldırım taşı“ tek suçlu bulundu Minik Teoman'ın ölümünde, başına isabet eden "kaldırım taşı" tek suçlu bulundu
Kore Savaşı’nda şehit olan 4 Türk askerinin naaşı 75 yıl sonra Türk yetkililere teslim edildi Kore Savaşı'nda şehit olan 4 Türk askerinin naaşı 75 yıl sonra Türk yetkililere teslim edildi
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Özge Özpirinçci’nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Ehliyet sınavından kalan motor sürücüsünün görüntüsü büyük tartışma yarattı Ehliyet sınavından kalan motor sürücüsünün görüntüsü büyük tartışma yarattı

02:19
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
07:27
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 10:28:35. #7.12#
SON DAKİKA: Melikgazi Belediyesi 31 Daireyi İhale ile Satışa Sundı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.