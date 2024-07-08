Melikgazi Belediyesi 5 Yılda 270 Park ve 3 Milyon Metrekare Yeşil Alan Kazandırdı - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi 5 Yılda 270 Park ve 3 Milyon Metrekare Yeşil Alan Kazandırdı

Melikgazi Belediyesi 5 Yılda 270 Park ve 3 Milyon Metrekare Yeşil Alan Kazandırdı

Melikgazi Belediyesi, vatandaşların sosyalleşebilmeleri, çocuklarıyla vakit geçirebilmeleri, stresten uzaklaşabilmeleri, yaşamlarını güzelleştirebilmeleri için 5 yıl içerisinde ilçeye 270 park ve toplam 3 milyon metrekare yeşil alan kazandırarak nitelikli hizmet sağladı.

08.07.2024 16:33  Güncelleme: 16:36
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Melikgazi Belediyesi, vatandaşların sosyalleşebilmeleri, çocuklarıyla vakit geçirebilmeleri, stresten uzaklaşabilmeleri, yaşamlarını güzelleştirebilmeleri için 5 yıl içerisinde ilçeye 270 park ve toplam 3 milyon metrekare yeşil alan kazandırarak nitelikli hizmet sağladı.

Daha yeşil, daha modern bir Melikgazi için yeşil alan sayısını artırarak parklar ve devasa yeşil alanla ilçenin çehresini güzelleştiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda birbirinden farklı, nitelikli hizmetler sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın mental ve fiziksel sağlıklarına destek olacak, rahatlamalarını, sosyalleşmelerini sağlayacak parklarımız ve şehre nefes aldıracak, stresten uzak kalmalarını sağlayacak yeşil alanlarımızla vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyoruz. İlçemizin her yerinde, Melikgazi Belediyemize ait parklarımız yer alıyor. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlarımız parklara daha çok rağbet gösteriyor. Hem temiz hava alabilmek hem de bu sıcak günlerde yeşil alanlarda rahatlamak için parklarımız yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlarımızın kültürel etkinliklerine ve sportif faaliyetlerine destek olan parklarımızın önemi büyük. Bu nedenle yalnızca yeni park kazandırarak değil; mevcut parklarımızın da düzenli olarak bakım ve onarımlarını yaparak daha da nitelikli hale getiriyoruz. Böylelikle şehrin merkezini güzelleştirirken aynı zamanda küçükten büyüğe tüm vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayan bir alanı oluşturmuş oluyoruz. 5 yıl gibi bir sürede 270 adet park ve 3 milyon metrekare yeşil alanı Melikgazi'mize kazandırdık. Bu sayıyı artırarak hizmetlerimizi çoğaltmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizin aileleri ve sevdikleriyle birlikte keyifli vakit geçirmelerini temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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