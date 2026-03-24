Havacılık Lisesi; yeni ekipmanlarla niteliğini taçlandırıyor

Melikgazi Belediyesi; Kayseri'de havacılık meşalesini yeniden yakan projesi 'Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne her türlü desteği vermeye devam ediyor.

Elmas Modeli kapsamında Türkiye'nin sayılı 13 okulu arasında yer alan Havacılık Lisesi'ni ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, üst düzey işlemcili özel bilgisayar desteği sağladıklarını, aynı zamanda TEI ve TUSAŞ'tan gelen alet ve ekipmanlar, uçak motorları ve helikopter ile öğrencilerin birçok tecrübeyi elde etmelerine imkan sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) uzmanlarından Murat Pehlivanlı tarafından online olarak verilen Teknik Resim dersine de katılan Başkan Palancıoğlu, Havacılık Lisesi öğrencileri ile vakit geçirmeyi ihmal etmedi. Türkiye'nin güvenliğini, savunmasını sağlayacak nice gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek şu açıklamayı verdi;

"Melikgazi Belediyesi olarak havacılık lisesi ile ilgili her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Hangar kısmında TEI'den TUSAŞ'tan almış olduğumuz alet ve ekipmanlar var. Çocuklarımızın eğitim almaları, kendilerini geliştirmeleri için TEI'den üç adet uçak motoru geldi. Aynı zamanda da TUSAŞ'tan hack edilmiş bir helikopter geldi. Bu helikopter ile çocuklarımız, parçalanıp birleştirilmesinden, pervane, fren sistemi, iniş-kalkış takımına kadar birçok tecrübeyi elde edecekler. TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu'na, projemize baştan beri destek veren Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'e ve tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Hakikaten Havacılık Lisemiz şu anda Türkiye'nin en önemli okullarından bir tanesi haline geldi. Özellikle Savunma Sanayii Başkanlığımızın ve Milli Eğitim Bakanlığımızın 'elmas modeli' kapsamında himayeye alınan, Türkiye genelindeki 13 okuldan birisi olması, bu lisenin önemini çok güzel ifade ediyor. Şu anda İran'da, Gazze'de, Lübnan'da, farklı İslam coğrafyalarında oluşan olumsuzluklara karşı savunma sanayiinin, havacılığın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Havacılık Lisemizden yetişen gençlerimiz, çocuklarımız, Türkiye'nin geleceğine hizmet edecek. Türkiye'nin güvenliğini, savunmasını sağlayacak nice Selçuk Bayraktarlar bu okuldan yetişecek. Bu kapsamda TUSAŞ'tan almış olduğumuz hibe helikopterle çocuklarımız tecrübe kazanacaklar. Bu sadece başlangıç. Aparatlar, parçalar olmak üzere uçakla, helikopterle, SİHA'larla, İHA'larla ilgili her türlü alet ve ekipmanın da buraya gelmesini sağlayacağız. TOMTAŞ Tayyare Fabrikasıyla, Hava İkmal Bakım Merkeziyle çok güzel bir geçmişe sahip olan Kayseri, TOMTAŞ'ın kuruluşundan tam 100 yıl sonra Havacılık Lisesi ile eski günlerine çok daha iyi hale getirecek şekilde yol alıyor. Buradan yetişen çocuklarımız bizim gurur kaynağımız olacak."

Hangarda yaptığı açıklamanın ardından bilgisayar bilişim odasında sözlerine devam eden Başkan Palancıoğlu; "Havacılık Lisemizin eksiklikleri olması halinde fazlasıyla gidermeye çalışıyoruz. Bilgisayar bilişim odasında tam 26 adet üst düzey işlemcili, birçok üniversitede dahi olmayan bilgisayarlar; aynı zamanda da iki farklı tasarım yazılımı alındı. Şu anda öğrencilerimizin ihtiyacı fazlasıyla karşılanmış oldu. Öğrencilerimize ve okulumuza çok büyük önem veriyoruz. Sadece burası 5 milyon liranın üzerinde bir yatırım demek. Bir okul yapıyor gibi buraya destek veriyoruz. Tam 11 adet laboratuvarı var. Bu laboratuvarların her birinin de tefrişinin yapılmasının yanı sıra yapay zekadan, elektronik laboratuvarından, robotiğe kadar farklı laboratuvarları da yapılacak. Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi 2026'nın da muhtemelen en yüksek puanla öğrenci alan dereceli okullarından biri haline gelecek. Bizim buraya olan desteklerimiz ve çocuklarımızın motivasyonuyla buradan çok nitelikli, liyakatli, Türkiye'nin geleceğine yön verecek gençlerimiz yetişecek. Dolayısıyla biz de buraya alet, ekipman, teknik destek gibi her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hakan Yiğit ise, Başkan Palancıoğlu'na önemli destekleri için teşekkür etti. - KAYSERİ