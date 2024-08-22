Melikgazi Belediyesi, Kayseri Lisesi Tarihi kitabının tanıtımını yapacak - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi, Kayseri Lisesi Tarihi kitabının tanıtımını yapacak

Melikgazi Belediyesi, Kayseri Lisesi Tarihi kitabının tanıtımını yapacak

Melikgazi Belediyesi, Kültür Yayınları kapsamında hayata geçirdiği iki ciltten oluşan 'Kayseri'nin Ulu Çınarı Kayseri Lisesi Tarihi' isimli kitabın tanıtım toplantısını gerçekleştirecek. Tanıtım töreni, 24 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00'da Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek.

22.08.2024 15:21  Güncelleme: 15:23
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Melikgazi Belediyesi, Kültür Yayınları kapsamında hayata geçirdiği iki ciltten oluşan " Kayseri'nin Ulu Çınarı Kayseri Lisesi Tarihi" isimli kitabın tanıtım toplantısını gerçekleştirecek.

Melikgazi Belediyesi'nin kültür hizmeti ile hayata geçen, Kayseri Lisesi Emekli Müdür Yardımcısı Yusuf Özmerdivenli tarafından hazırlanan iki ciltlik kitap için yapılacak tanıtım töreni, 24 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00'da Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek.

"Kayseri'nin zengin eğitim mirasına katkı sağlayacak."

Kayseri'nin Ulu Çınarı Kayseri Lisesi Tarihi'ni kitabını okurken hem Kayseri Lisesi'nin hem Kayseri'nin hem de Türk Milleti'nin yakın tarihine tanıklık ettiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, tüm vatandaşları tanıtım ve söyleşi programına davet ederek şunları söyledi:

"Melikgazi Belediyesi olarak birçok hizmeti sizlerle buluşturuyoruz. Bunlar içerisinde belki de gelecekte geçmişe ışık tutacak yazılı eserler derece önemli. Bu kapsamda Kayseri ve Melikgazi ile ilgili birçok kültür yayınını sizlerle buluşturduk. Şimdi yeni bir eseri sizlere sunuyoruz. Kayserili Lisesi tarihi ile ilgili olan, iki ciltten oluşan, benim de öğretmenim olan Yusuf Özmerdivenli hocamızın yapmış olduğu çalışmayı sizlere sunuyoruz. Melikgazi Belediyemiz kültür yayınları kapsamında hazırlayarak basımını yaptık. Cumartesi günü saat 16: 00'da Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda inşallah hem tanıtacağız hem de güzel söyleşi ile sizleri Kayseri Lisesi hakkında bilgilendireceğiz. Bu güzel eseri sizlerle buluşturan Yusuf Özmerdivenli hocamız ve değerli ekibime teşekkür ediyorum. Cumartesi günü buradan mezun olan Hulusi Akar Paşamız, Mustafa Elitaş Bakanımız ve diğer mezunlarımızın da katılacağı güzel bir tanıtım programımız olacak. Biz Kayseri Lisesi'nden mezun olanları, Kayseri'de eğitim sektörüne emeği geçenleri ve ilgi duyan herkesi programımıza bekliyoruz. Bu güzel bu eserimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi, Kayseri Lisesi Tarihi kitabının tanıtımını yapacak - Son Dakika

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