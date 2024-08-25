Melikgazi Belediyesi, Kayseri Lisesi kitabının tanıtımını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi, Kayseri Lisesi kitabının tanıtımını gerçekleştirdi

Melikgazi Belediyesi, Kayseri Lisesi kitabının tanıtımını gerçekleştirdi

Melikgazi Belediyesi, Yusuf Özmerdivenli tarafından kaleme alınan 'Kayseri'nin Ulu Tarihi Kayseri Lisesi' kitabının tanıtım ve söyleşi programını düzenledi. Programda kitabın tanıtımı yapıldı ve söyleşi gerçekleştirildi. Eserin Kayseri'nin tarihine ışık tutacağı ve gelecek nesillere miras kalacağı belirtildi.

25.08.2024 12:21  Güncelleme: 12:22
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Melikgazi Belediyesi, Kültür Yayınları kapsamında hayata geçirdiği, Yusuf Özmerdivenli tarafından kaleme alınan " Kayseri'nin Ulu Tarihi Kayseri Lisesi" kitabının tanıtım ve söyleşi programını gerçekleştirdi.

Programda iki ciltten oluşan kitabın tanıtımı yapılırken, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu tarafından söyleşi programı gerçekleştirildi.

Kayseri'nin tarihine ışık tutacak eserin gelecek nesillere miras kalacağını belirten Başkan Palancıoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Yusuf Özmerdivenli hocamın Kayseri Lisesi 100. yıl mezunları ile ilgili güzel bir çalışması olmuştu. Bu eser ikinci güzel çalışması. İki ciltten oluşan eserin içerisinde mezun olanların listesi var. Hakikaten çok önemli isimler Kayseri Lisesi'nden mezun olmuş. Kayseri Lisesi 1893 yılında Talas Amerikan Koleji'ne rakip olarak kurulmuş, 1920'li yılların başında Kayserili Lisesi binası yapılmış. Türkiye'nin geleceğine hitap edecek ekonomistleri, sanatçıları, siyasetçileri yetiştirmiş bir lise. Bu nedenle bu lise gelecekte de farklı, gelişmiş, Türkiye geleceğine hitap eden gençleri yetiştirmesi açısından önemli. Başta Milli Eğitimimiz olmak üzere müdürlerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah ülkemizin geleceğini güzel eylesin, gençliğimizin geleceğini güzel eylesin. Onlara en iyi şekilde altyapı hazırlamak için bize yardım etsin. Yusuf Özmerdivenli hocamıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Eseri hayata geçirmek için 15 yıl emek verdiğini dile getiren Yusuf Merdivenli, " Bu eserin ve bundan önceki Kayseri Lisesi 100 yıl Şeref Belgeseli kitaplarının meydana gelmesi kolay olmadı. Bir arı binlerce çiçekten polen toplayarak nasıl bir eseri meydana getiriyorsa ben de 15 yılımı vererek böyle bir eseri hizmete sunmaya çalıştım. Kayseri Lisesi'ni anlatmaya sayfalar, saatler, günler yetmez. Böyle bir eserin kültür hayatına kazandırılmasına vesile olan değerli öğrencim Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu ve ekibine, emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kayseri Lisesi'nin önemine değinen AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise, " Toplantı için çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın katkıları ve daveti için çok mutlu oldum. Sınıf arkadaşlarımı, öğretmenlerimi görünce de büyük bir mutluluk yaşadım. Lise Marşı'nı söylerken o günleri hatırladım. Gerçekten bu okul çok önemli eğitim hizmeti vermiş, çok önemli insanlar yetiştirmiş bir okul. Değerli Başkanımıza bu vesileyle bizi davet ettiği için, değerli hocamıza bu kitapla katkı sağladığı için çok teşekkür ederim" dedi.

Mezunu olduğu Kayseri Lisesi'nin şehitlerini rahmetle anan Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, "Ülkelerin, milletlerin kendi tarihini bir şekilde yaşaması lazım. Bunu yaşamak demek sadece tek başına yaşamak değil; kurumların yaşaması; devletlerin, ülkelerin gelişmesi için kurumların başarılı olması lazım. Dolayısıyla biz de bu konumumuzu muhafaza edebilmek için bu organizeleri, etkinlikleri mutlaka yapmalıyız. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mezun olduğumuz bu lisenin 63 şehidini de bu vesileyle saygıyla, hürmetle, rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi, Kayseri Lisesi kitabının tanıtımını gerçekleştirdi - Son Dakika

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