Melikgazi Belediyesi, Litvanya heyetini ağırladı

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İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Dijital Belediye Hizmetleri'nin Artırılması çerçevesinde düzenlenen Dijital Hizmetler Çalıştayı için Litvanya Druskininkai Belediyesi'nden 15 kişilik heyet Melikgazi Belediyesi'ne gelerek, karşılıklı dijital hizmetlerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yaptı.

Projenin 2. Çalıştayı için Litvanyalı heyeti Melikgazi'de ağırladıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyemiz Avrupa Birliği desteği ile uygulamaya başladığı projeler ile yerel yönetimlere model olmaya devam ediyor. 'İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Dijital Belediye Hizmetlerinin Artırılması-DigiEdu' projesi 98 proje içinden seçilen 6 projeden biri olmuştu. Avrupa Birliği Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Programı kapsamında finans desteği alan projede Melikgazi Belediyesi ile Litvanya Druskininkai Belediyesi ortak çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlayacak projede, dijital belediye hizmetlerinin sayı ve niteliğinin arttırılması ve bu hizmetlerinin kullanım oranının yükseltilmesi ile insan hareketliliğinin ve buna bağlı araç kullanımının azaltılması hedefleniyor. Litvanya'dan gelen yabancı misafirlerimizin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında hazırladığımız projenin ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Belediyemiz birçok projesiyle Avrupa Birliği'nden hibe alan bir belediye. Bu konudaki emekleri için ARGE Müdürlüğümüze teşekkür ederim" dedi.

Melikgazi Belediyesi'nden yetkililer Avrupalı heyete Akıl Küpü Kütüphanesi ile belediyenin birimlerini hem gezdirdi hem de belediyenin yaptığı projeleri ve çalışmaları hakkında da bilgi verdi. - KAYSERİ