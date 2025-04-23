Melikgazi Belediyesi\'nden 23 Nisan\'a Özel Türk Sanat Müziği Konseri

Melikgazi Belediyesi Çocuk Korosu'nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak düzenleyip hazırladığı 'Türk Sanat Müziği Konseri' büyük beğeni topladı.

Birbirinden güzel eserleri çocukların seslendirdiği koronun oldukça başarılı olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda gerçekleşen etkinlikte çocuklar, özenle hazırladıkları repertuvarla sahne alırken heyecanları ve mutlulukları görülmeye değerdi. Çocuklarımızla gurur duydum, çok mutlu oldum. Maşallah hepsi ayrı ayrı çok başarılı, çok yetenekli. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı desteklemek, yeteneklerini sergileyebilecekleri alanlar açmak belediyemizin önemli görevlerinden biri. Melikgazi Belediyesi olarak çocuklarımızın her zaman yanındayız. Çocuklarımızın sanatsal yeteneklerini desteklemek için bazı etkinlikler düzenliyoruz. Yine bu kapsamda çocuk koromuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak hazırladığı Türk Sanat Müziği Konseri gerçekleştirdik. Bu anlamlı ve güzel konserde emeği geçen çocuk koromuza ve hocalarımıza teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ