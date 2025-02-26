Melikgazi Belediyesi\'nden Eğitim Yatırımı: İki Yeni Okul Yapılıyor

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İlçede yapmış olduğu okullarla eğitim altyapısını güçlendirmeye devam eden Melikgazi Belediyesi, Yeniköy Mahallesi'nde ortaokul ve ilkokul olmak üzere 2 yeni okulun yapımına başlıyor.

Melikgazi'ye yeni eğitim alanları kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Eğitim sektöründeki yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. Şimdiye kadar 22 adet okulumuzu ilçemize kazandırdık. Öğrencilerimizin daha modern ve güçlü eğitim kurumlarında eğitim almalarını istiyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak sadece yeni okul yapmıyoruz. İlçemizdeki okullarımızın bakım, onarım ve tadilatlarını da yapıyoruz. Gençlerimiz, öğrencilerimiz bizim geleceğimiz ve yarınlarımız. Onların eğitimlerine destek olarak yarınlarımıza da katkıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu; "Belediyemizin eğitime kazandırdığı yeni okullar, ilçedeki ihtiyaçlara yanıt vermek ve gelecek nesillerin daha kaliteli eğitim almasını sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor. Yeniköy Mahallemizde bulunan okullarımız 8 sınıflı, 2 katlı olmak üzere, 1740 metrekare toplam inşaat alanında hayata geçirilecek. Burada yeni okullarımızın yapılması için temelini kazdık. İnşallah ilçemize güzel bir eser daha kazandırmış olacağız. Kayseri'mize ve ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - KAYSERİ