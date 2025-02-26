Melikgazi Belediyesi'nden Eğitim Yatırımı: İki Yeni Okul Yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Melikgazi Belediyesi'nden Eğitim Yatırımı: İki Yeni Okul Yapılıyor

Melikgazi Belediyesi\'nden Eğitim Yatırımı: İki Yeni Okul Yapılıyor

Melikgazi Belediyesi, Yeniköy Mahallesi'nde ortaokul ve ilkokul olmak üzere iki yeni okul inşaatına başlıyor. Başkan Palancıoğlu, eğitim yatırımlarının devam edeceğini vurguladı ve toplamda 22 okulun ilçeye kazandırıldığını açıkladı.

26.02.2025 12:43  Güncelleme: 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlçede yapmış olduğu okullarla eğitim altyapısını güçlendirmeye devam eden Melikgazi Belediyesi, Yeniköy Mahallesi'nde ortaokul ve ilkokul olmak üzere 2 yeni okulun yapımına başlıyor.

Melikgazi'ye yeni eğitim alanları kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Eğitim sektöründeki yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. Şimdiye kadar 22 adet okulumuzu ilçemize kazandırdık. Öğrencilerimizin daha modern ve güçlü eğitim kurumlarında eğitim almalarını istiyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak sadece yeni okul yapmıyoruz. İlçemizdeki okullarımızın bakım, onarım ve tadilatlarını da yapıyoruz. Gençlerimiz, öğrencilerimiz bizim geleceğimiz ve yarınlarımız. Onların eğitimlerine destek olarak yarınlarımıza da katkıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu; "Belediyemizin eğitime kazandırdığı yeni okullar, ilçedeki ihtiyaçlara yanıt vermek ve gelecek nesillerin daha kaliteli eğitim almasını sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor. Yeniköy Mahallemizde bulunan okullarımız 8 sınıflı, 2 katlı olmak üzere, 1740 metrekare toplam inşaat alanında hayata geçirilecek. Burada yeni okullarımızın yapılması için temelini kazdık. İnşallah ilçemize güzel bir eser daha kazandırmış olacağız. Kayseri'mize ve ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Melikgazi, kayseri, Yeniköy, İnşaat, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi'nden Eğitim Yatırımı: İki Yeni Okul Yapılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:40 Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul’da bir araya gelecek Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul'da bir araya gelecek
13:37 Süper Lig ekibinden TFF’ye hakem başvurusu: 3 maç için istiyoruz Süper Lig ekibinden TFF'ye hakem başvurusu: 3 maç için istiyoruz
13:14 Ekrem İmamoğlu’nun “sahte diploma“ soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama
12:26 Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç
11:45 ATM’lerde yeni dönem Kamera tanımazsa para çekemeyeceğiz ATM'lerde yeni dönem! Kamera tanımazsa para çekemeyeceğiz
19:17 Ankara’da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti Ankara'da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti
18:56 Derbide dev kulüpler izlemişti: Yusuf Akçiçek’e Avrupa yolu göründü Derbide dev kulüpler izlemişti: Yusuf Akçiçek'e Avrupa yolu göründü
18:55 Donald Trump’ın oğlu Eric Trump Bitcoin açıklamasıyla şaşırttı: Fırsatı değerlendirin Donald Trump'ın oğlu Eric Trump Bitcoin açıklamasıyla şaşırttı: Fırsatı değerlendirin
18:40 Twitter kurucusu Jack Dorsey’in gizli Bitcoin hazinesi ortaya çıktı Twitter kurucusu Jack Dorsey'in gizli Bitcoin hazinesi ortaya çıktı
18:36 Gürsel Tekin: Türkiye’nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var Gürsel Tekin: Türkiye'nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var
18:15 Beşiktaş, Solskjaer ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı Beşiktaş, Solskjaer ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı
18:06 Anne babalar dikkat Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın Anne babalar dikkat! Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 14:01:29. #1.13#
SON DAKİKA: Melikgazi Belediyesi'nden Eğitim Yatırımı: İki Yeni Okul Yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.