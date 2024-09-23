Melikgazi Belediyesi\'nden Ücretsiz \'Çocuk Meclisi\' Kursları

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Melikgazi Belediyesi'nin, 7-14 yaş aralığındaki çocuklar için ücretsiz olarak düzenlediği 'Çocuk Meclisi' kurs kayıtları devam ediyor.

Fedakar Gülderen, Alparslan Türkeş, Necip Fazıl Kısakürek, Danışmentgazi, Belsin, Selçuklu, Yeniköy, Toki, İldem, İldem 2, Şirintepe, Esenyurt, Gökkent, Tınaztepe, Gesi Fatih, Tavlusun Sosyal Tesisleri ve Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi olmak üzere toplamda 17 farklı sosyal tesiste verilecek olan Çocuk Meclisi kursları ile çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamak amaçladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi;

"Melikgazi Belediyemiz çeşitli kurslarla, sosyal ve kültürel etkinliklerle çocuklarımızın hayatına katkı sağlamaya devam ediyor. Toplamsal gelişme ve ilerleme için çocuklarımızı donanımlı şekilde yetiştirmemiz önem arz ediyor. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız, yarınlarımızın avukatları, mimarları, öğretmenleri olacak. Bizim ileriye yönelik hedeflerimizi çocuklarımız gerçekleştirecek inşallah. Bu kapsamda belediyemizin imkanları dahilinde bir takım çalışmalar yapıyoruz. Çocuk Meclisi kurslarımız bu yıl 17 farklı sosyal tesisimizde, toplam 20 branştan oluşan kurslarıyla hizmet veriyor. Eylül ayının sonuna kadar kurs kayıtlarımız devam edecek. Kurslarımız çocuklarımızın ilgi duydukları alanda kendilerini geliştirmelerine, sosyalleşebilmelerine, kendilerini ifade etmelerine yardımcı olacak. "Çocuk Meclisi" kurslarımıza kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimiz www.melikgazi.bel.tr adresinden başvuru yapabilirler. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - KAYSERİ