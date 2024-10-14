Melikgazi Belediyesi Tarihi Eserleri İle Geleceğe Yön Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi Tarihi Eserleri İle Geleceğe Yön Vermeye Devam Ediyor

Melikgazi Belediyesi Tarihi Eserleri İle Geleceğe Yön Vermeye Devam Ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçedeki tarihi eserlerin restorasyon çalışmaları ile kültürel mirası koruyarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor. 16 tarihi eseri restore eden Başkan Palancıoğlu, bu projelerin yanında sosyal ve kültürel alanlar da kazandırdıklarını belirtti.

14.10.2024 14:37  Güncelleme: 14:39
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Yenilikçi ve ileriye yönelik projelere imza atan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; ilçenin tarihi ve kültürel dokusunu da titizlikle koruyarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor.

Melikgazi'de 16 adet tarihi eseri, aslına uygun olarak yaptırdığı restorasyon çalışmaları ile yeniden ayağa kaldıran Başkan Palancıoğlu, tarihe sahip çıkan çalışmaları ile takdir topluyor. 700 yıllık Köşk Medrese, 500 yıllık Gön Han, Bakkaloğlu Konağı, Mustafa Bey Konağı, Sırçalı Kümbet, Suya Kanmış Hatun Türbesi, Gavremoğlu Konağı, Dört Ayak Türbesi, Bezirhan Çeşmesi, Etiler Çeşmesi, Gülük Cami Çeşmesi, Hasinli Çeşmesi, Seyitgazi Çeşmesi, Filintanın Konağı, Ağırnas Sokak Sağlıklaştırması, Hunat Sanat Merkezi restorasyon çalışmaları ile, ilçenin tarihine sahip çıkıp gelecek kuşaklara aktaran Başkan Palancıoğlu; "Melikgazi'mize değer verecek projelerimizi hayata geçirirken, öz değerini korumaya, yaşatmaya, gelecek nesillere aktarmaya gayret ediyoruz. Asırlara tanıklık etmiş tarihi eserleri gün yüzüne çıkararak ilçemizin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkıyoruz. Büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış Kayseri'mizin köklü tarihini yarınlara kazandırmak için gayretle çalışıyoruz. Şu ana kadar tam 16 adet tarihi eseri restore ederek ilçemize kazandırdık. Medreseler, konaklar, türbeler, çeşmeler, hanlar yeniden hayat bularak vatandaşımızla buluştu. Yıllar sonra da bu eserlere heyecanla bakacak, araştıracak, tarihine yakından tanıklık edecek nesillerimiz inşallah bu eserleri yaşatmaya devam edecek" dedi. Restorasyon çalışmaları ile tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmakla kalmayıp aynı zamanda yeniden işlevlendirerek faaliyete geçiren Başkan Palancıoğlu, sözlerine şöyle devam etti;

"Tarihi bir yapının kalbine dokunarak yeniden nefes almasını sağlayan restorasyon çalışmalarımız sayesinde, ilçemize aynı zamanda yeni sosyal ve kültürel alanlar da kazandırmış oluyoruz. Eretna Beyliği zamanında yaptırılan 700 yıllık Köşk Medresemiz zamanında tekke, medrese, aşevi, kışla olarak kullanılmış. Günümüzde ise kentteki kültür ve sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacak. Uzun yıllar tarihi İpek Yolu üzerinde kervanlara konaklama hizmeti veren Tarihi Gön Han, Kapalı Çarşı'nın nefes alacağı, sosyal ve kültürel etkinliklerin, sergilerin yapılacağı nezih bir mekan olacak. Tarihi Bakkaloğlu Konağı'nı ise şehrimizin bağcılık kültürünü yaşatacak "Bağ Müzesi" olarak günümüze kazandırıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak tarihimize sahip çıkarak geleceğimizi inşa etmeye devam edeceğiz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi Tarihi Eserleri İle Geleceğe Yön Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika

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