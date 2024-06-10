Melikgazi Belediyesi ve Özyürek ailesi iş birliğiyle Kur'an Kursu açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Melikgazi Belediyesi ve Özyürek ailesi iş birliğiyle Kur'an Kursu açılıyor

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever Özyürek ailesinin iş birliğiyle Aydınlıkevler Mahallesi'nde Ahmet ve Şerife Özenç Kur'an Kursu'nun protokolü imzalandı. Kur'an Kursu, vatandaşların dini eğitimlerini destekleyecek ve sosyalleşmelerine olanak sağlayacak.

10.06.2024 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever Özyürek ailesinin iş birliğiyle Aydınlıkevler Mahallesi'nde hayata geçecek olan Ahmet ve Şerife Özenç Kur'an Kursu'nun protokolü imzalandı.

Aydınlıkevler Mahallesi'nde hayata geçecek olan "Ahmet-Şerife Özenç Kur'an Kursu"nun protokolü, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir ve Hayırsever Özyürek ailesinin katılımı ile imzalandı.

Melikgazi'de vatandaşların hem dini eğitimlerinin destekleneceği hem de sosyalleşebilecekleri Kur'an Kursları ile ilçeye hizmet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Hayırsever Özyürek ailesine teşekkür ediyoruz. Güzel bir Kur'an Kursu yapımı için biraz önce protokol imzaladık. Kaymakamlığımız, Melikgazi Belediyemiz, İlçe Müftülüğümüz, hayırseverimizle birlikte bu yatırımın hayata geçmesi için uğraşacağız. Şu anda İyiler Cami'nin bulunduğu bölgede küçük ve eski bir Kur'an Kursu var. Bunu yenileyerek daha büyük, daha çok ihtiyaca cevap verecek bir Kur'an Kursu yapılmış olacak. Özyürek ailesi de bu konuda hayır yapmak istedi. Ahmet Bey'e, Fikret Bey'e, Özyürek ailesine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." dedi.

Kayseri'nin hayırseverlerin değil hayırda yarışanların memleketi olduğunu belirten Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, "Kayseri'nin güzide insanlarından Ahmet ağabeyimizin güzel bir hayır işine vesile olduk. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz hep söylüyoruz, Kayseri hayırseverlerin memleketi değil; hayırda yarışanların memleketi. Gerçekten insanlarımız hayırda yarışıyorlar daha güzel ne yapabilirim, diye. Güzel bir Kur'an Kursu yaptırmak için destek oldular, yardımcı oldular. Belediyemizin imkanlarıyla, Müftülüğümüzün katkılarıyla güzel bir proje gerçekleşiyor. Allah hayırlarını kabul etsin. Rabbim malı herkese verir ama hayır etmek herkese nasip olmaz. Bu güzel hayır için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Melikgazi İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir yapılacak olan Kur'an Kursu'nun hayırlı olmasını temenni ettiğini söyleyerek, "Melikgazi Kaymakamlığı, Melikgazi Belediyemiz, Belediye Başkanımız ve Sayın Kaymakamımızın önderliğinde İlçe Müftülüğümüzün de katkılarıyla hayır sahibi vatandaşlarımızla iş birliği içerisinde, İyiler Camii yanına bir Kur'an Kursu yapmayı planladık. O bölgede gerçekten ihtiyaç vardı. Kaymakamımız önderliğinde Belediye Başkanımıza arz ettik. O bölgenin ihtiyacına karşılık verecek, 4-6 yaş gurubu ihtiyaç odaklı, aynı zamanda gençlik hizmetlerine katkı sağlayacak çok güzel bir tesisi camimize kazandırıyoruz. Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza hayırseverimize Müftülüğümüz adına teşekkür ediyor; hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Melikgazi Belediyesi ve Melikgazi Müftülüğü'nün iş birliğiyle yapacakları Ahmet-Şerife Özenç Kur'an Kursu'nun hayırlı olmasını temenni eden hayırsever Fikret Özyürek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Melikgazi, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi ve Özyürek ailesi iş birliğiyle Kur'an Kursu açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
09:24 İstanbul Kadıköy’de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar İstanbul Kadıköy'de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
11:05 Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:56 Devlet Bahçeli’den DEM Partili vekilin “Kürdistan“ çıkışına zehir zemberek yanıt Devlet Bahçeli'den DEM Partili vekilin "Kürdistan" çıkışına zehir zemberek yanıt
10:44 Burak Özçivit, yeni oyuncağıyla polis çevirmesine takıldı Burak Özçivit, yeni oyuncağıyla polis çevirmesine takıldı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
10:07 Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 11:44:42. #1.11#
SON DAKİKA: Melikgazi Belediyesi ve Özyürek ailesi iş birliğiyle Kur'an Kursu açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement