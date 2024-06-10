Melikgazi Belediyesi ve Özyürek ailesi iş birliğiyle Kur'an Kursu açılıyor

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Melikgazi Belediyesi ve hayırsever Özyürek ailesinin iş birliğiyle Aydınlıkevler Mahallesi'nde hayata geçecek olan Ahmet ve Şerife Özenç Kur'an Kursu'nun protokolü imzalandı.

Aydınlıkevler Mahallesi'nde hayata geçecek olan "Ahmet-Şerife Özenç Kur'an Kursu"nun protokolü, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir ve Hayırsever Özyürek ailesinin katılımı ile imzalandı.

Melikgazi'de vatandaşların hem dini eğitimlerinin destekleneceği hem de sosyalleşebilecekleri Kur'an Kursları ile ilçeye hizmet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Hayırsever Özyürek ailesine teşekkür ediyoruz. Güzel bir Kur'an Kursu yapımı için biraz önce protokol imzaladık. Kaymakamlığımız, Melikgazi Belediyemiz, İlçe Müftülüğümüz, hayırseverimizle birlikte bu yatırımın hayata geçmesi için uğraşacağız. Şu anda İyiler Cami'nin bulunduğu bölgede küçük ve eski bir Kur'an Kursu var. Bunu yenileyerek daha büyük, daha çok ihtiyaca cevap verecek bir Kur'an Kursu yapılmış olacak. Özyürek ailesi de bu konuda hayır yapmak istedi. Ahmet Bey'e, Fikret Bey'e, Özyürek ailesine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." dedi.

Kayseri'nin hayırseverlerin değil hayırda yarışanların memleketi olduğunu belirten Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, "Kayseri'nin güzide insanlarından Ahmet ağabeyimizin güzel bir hayır işine vesile olduk. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz hep söylüyoruz, Kayseri hayırseverlerin memleketi değil; hayırda yarışanların memleketi. Gerçekten insanlarımız hayırda yarışıyorlar daha güzel ne yapabilirim, diye. Güzel bir Kur'an Kursu yaptırmak için destek oldular, yardımcı oldular. Belediyemizin imkanlarıyla, Müftülüğümüzün katkılarıyla güzel bir proje gerçekleşiyor. Allah hayırlarını kabul etsin. Rabbim malı herkese verir ama hayır etmek herkese nasip olmaz. Bu güzel hayır için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Melikgazi İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir yapılacak olan Kur'an Kursu'nun hayırlı olmasını temenni ettiğini söyleyerek, "Melikgazi Kaymakamlığı, Melikgazi Belediyemiz, Belediye Başkanımız ve Sayın Kaymakamımızın önderliğinde İlçe Müftülüğümüzün de katkılarıyla hayır sahibi vatandaşlarımızla iş birliği içerisinde, İyiler Camii yanına bir Kur'an Kursu yapmayı planladık. O bölgede gerçekten ihtiyaç vardı. Kaymakamımız önderliğinde Belediye Başkanımıza arz ettik. O bölgenin ihtiyacına karşılık verecek, 4-6 yaş gurubu ihtiyaç odaklı, aynı zamanda gençlik hizmetlerine katkı sağlayacak çok güzel bir tesisi camimize kazandırıyoruz. Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza hayırseverimize Müftülüğümüz adına teşekkür ediyor; hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Melikgazi Belediyesi ve Melikgazi Müftülüğü'nün iş birliğiyle yapacakları Ahmet-Şerife Özenç Kur'an Kursu'nun hayırlı olmasını temenni eden hayırsever Fikret Özyürek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ