Melikgazi Belediyesi, Yeni Sağlık Merkezlerinin Çevre Düzenlemelerine Başladı - Son Dakika
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Yerel

Melikgazi Belediyesi, Yeni Sağlık Merkezlerinin Çevre Düzenlemelerine Başladı

Melikgazi Belediyesi, Yeni Sağlık Merkezlerinin Çevre Düzenlemelerine Başladı

Melikgazi Belediyesi, Şirintepe ve Selçuklu Mahallesinde yapımında sona gelinen iki sağlık merkezinin çevre düzenleme, peyzaj ve otopark çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların huzurlu bir şekilde hizmet alabilmesi için tüm detaylara önem verdiklerini belirtti.

04.05.2025 15:52  Güncelleme: 15:54
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Melikgazi Belediyesi; vatandaşlara daha sağlıklı ve konforlu hizmet sunulması amacıyla Şirintepe ve Selçuklu Mahallesinde yapımında sona gelinen 2 sağlık merkezinin çevre düzenleme, peyzaj ve otopark çalışmalarına başladı.

İlçede sağlık yatırımlara verilen değer kadar etrafının çevre düzeni, ağaçlandırması, peyzaj çalışmasıyla daha estetik ve kullanışlı bir hale gelmesi için çalıştıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi'de önce sağlık diyerek birçok mahallemizde aile sağlığı merkezi hayata geçirdik. Hemşehrilerimizin sağlığı ve mutluluğu bizim için her şeyden daha önemli. Melikgazi Belediyesi olarak ilçemize 5 yılda 15 adet aile sağlık merkezi kazandırmıştık. İhtiyaca göre yeni sağlık merkezleri de yapıyoruz. Vatandaşlarımızın Aile Sağlığı Merkezlerinde huzurlu ve güvenilir bir şekilde hizmet alabilmeleri için yaptığımız aile sağlık merkezlerinin çevre düzenleme çalışmalarını da yapıyoruz. Bu kapsamda Şirintepe Mahallemizde büyük bir ihtiyacı giderecek olan Fatma-Halit Çataloğlu ve yine Selçuklu Mahallemizde büyük bir bölgeye hizmet verecek olan Mürüvvet-Sadettin Türkkan Aile Sağlığı Merkezinde çalışmalar başladı. Halkımıza hizmet edecek bu önemli sağlık merkezlerinin sadece iç değil, dış çevresinin de nitelikli, sağlıklı ve güvenli olması bizim için önemli. Bu nedenle çevre düzenleme çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Çevre düzeni çalışmalarımızın içinde bazalt taş yapımı, yaya yolu, otoparkları, ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmaları yer alıyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra peyderpey sağlık merkezlerimizin açılışını yapacağız. Mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi, Yeni Sağlık Merkezlerinin Çevre Düzenlemelerine Başladı - Son Dakika

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