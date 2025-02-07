Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekimini Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekimini Gerçekleştirdi

Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekimini Gerçekleştirdi

Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kentsel dönüşüm dairelerinin kura çekimini yaparak vatandaşları konforlu ve modern konutlarla buluşturdu. Başkan Mustafa Palancıoğlu, proje hakkında bilgilendirme yaptı ve bölgeye yatırım yapmaya devam edeceklerini açıkladı.

07.02.2025 14:39  Güncelleme: 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenilikçi ve modern bir kentsel dönüşüm anlayışı ile çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1. etap kentsel dönüşüm dairelerinin kura çekimini gerçekleştirdi.

Yıldırım Beyazıt 1. Etap kentsel dönüşüm çalışmasının hızla tamamlanmasından ve teslim olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Vatandaşlarımızın konforlu, modern ve güvenli konutlarda yaşayabileceği, deprem riskine karşı dayanıklı kentsel dönüşüm projelerimizi hızla hayata geçiriyoruz. Bütün projelerimizde insan odaklı kimseyi mağdur etmeden, yenilikçi bir kentsel dönüşüm anlayışını benimsiyoruz. Yıldırım Beyazıt Mahallesi kentsel dönüşüm projesi oldukça başarılı oldu. Daireler oldukça güzel ve kullanışlı. 1. etap hızlı bir şekilde tamamlandı. Geçtiğimiz aylarda 115 metrekare 2+1 ve 146 metrekare 3+1 dairelerin kurasını çekip hak sahiplerine teslim etmiştik. Bugün de 135 metrekare 3+1 ve 171 metrekare 4+1 daire olmak üzere toplam 42 dairenin kura çekimini gerçekleştirdik. Diğer kentsel dönüşüm projelerimizde olduğu gibi biz sadece yeni evler yapmıyoruz. Vatandaşlarımızın huzurla yaşayacağı, sosyal alanlarıyla bölgede yeni bir yaşam alanları inşa ediyoruz. Bölgeye yeni yatırımlar kazandırmaya, Yıldırım Beyazıt'ın değişimine ve dönüşümüne katkı sunmaya devam edeceğiz. Yeni dairelerinizin hayırlı olmasını dilerim. Dairelerimizin yeni sahiplerine mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Bloklarımızı tamamlayan müteahhit firmalarımıza da teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yeni ve konforlu evlerine kavuşan vatandaşlar ise Başkan Mustafa Palancıoğlu'na emekleri ve kendilerini ev sahibi yaptığı için teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt, Yerel Yönetim, Emlak, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekimini Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 04:12:13. #1.12#
SON DAKİKA: Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekimini Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.