 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlanıyor

Melikgazi Belediyesi tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde fiziki ömrünü tamamlamış gecekonduların yıkılarak, daha modern ve yaşanabilir konut olarak inşa edilen 1. etap 6 blok, 228 adet daire ve 12 adet dükkan hızla tamamlanıyor.

Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi\'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlanıyor
25.01.2024 - 11:37,  Güncelleme: 11:47
Abone Ol

Melikgazi Belediyesi tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde fiziki ömrünü tamamlamış gecekonduların yıkılarak, daha modern ve yaşanabilir konut olarak inşa edilen 1. etap 6 blok, 228 adet daire ve 12 adet dükkan hızla tamamlanıyor.

Kentsel Dönüşüm Projeleri çerçevesinde birçok mahallede yeni evler yapıldığını ve sosyal donatıları ile mahallelerin çehresinin değiştiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak önemli olan kentsel dönüşümde, önceliğimiz sosyal bir dönüşümdür. Rutin belediyecilik faaliyetlerimizin yanı sıra çalışmalarımızın en başında yer alan ve ihtiyaçlardan biri olan kentsel dönüşüm bizim en önem verdiğimiz çalışmalarımızdandır. Türkiye'de en büyük kentsel dönüşüm yapan belediyelerden biriyiz. Bölgemizde en büyük kentsel dönüşüm çalışmaları, Battalgazi Mahallesi, Kazım Karabekir, Anbar ve Yıldırım Beyazıt Mahallemizde gerçekleşiyor. Yıldırım Beyazıt Mahallemizde 1. etap projemiz olan 6 blok, 228 adet daire ve 12 adet dükkandan oluşan kentsel dönüşüm çalışmamız hızla tamamlanıyor. Bu bloklarda 2+1, 3+1, 4+1 daireler olacak. Yerinde dönüşüm çalışmamızla bu mahallemizin çehresi değişiyor ve yeni bir mahalle olacak. Kentsel dönüşüm alanında yeni okullar, yollar, parklar ve ibadethaneler yaptık. İnşallah buradaki bloklarımızı hızla tamamlayıp haziran ayı gibi teslim etmeyi planlıyoruz. İlçemize ve Kayseri'mize hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Yıldırım Beyazıt, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlanıyor - Son Dakika


13:30
Gülşen de Dilber akımına dahil oldu! Hem şarkıyı söyledi hem dans etti Gülşen de Dilber akımına dahil oldu! Hem şarkıyı söyledi hem dans etti
13:21
Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı
13:03
Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'metro' cevabı: Matematiği bile unutmuş Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'metro' cevabı: Matematiği bile unutmuş
13:02
İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53
Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası

Son Dakika
13:30 Gülşen de Dilber akımına dahil oldu! Hem şarkıyı söyledi hem dans etti
13:21 Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı
13:03 Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'metro' cevabı: Matematiği bile unutmuş
13:02 İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53 Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 13:46:59. #1.13#
SON DAKİKA: Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement