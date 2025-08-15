Melikgazi\'de Butik Cami Projesi Tamamlanıyor

Birçok alanda yaptığı projelerle ihtiyaçları bir bir gideren Melikgazi Belediyesi'nin, Demokrasi Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda hayata geçirdiği İlmi Ayet Aksoy-İsmail Aksoy Cami'nde sona yaklaşıldı.

Çevre düzenleme çalışmalarının başladığı caminin şirin butik bir cami şeklinde hizmet vereceğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçemizin her köşesinde hizmet üretiyor, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılamaya çalışıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak okul, sağlık merkezi, sosyal tesis, parklar, yollar, kentsel dönüşüm gibi birçok projemizi hayata geçiriyoruz. Her mahallede, her sokakta vatandaşlarımızın yaşamına dokunan çalışmalar yapıyoruz. Halkımızın talep ve önerilerine göre projeler üretiyoruz. Bu kapsamda TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde vatandaşlarımızın ibadet ihtiyacını karşılamak ve mahalle kültürünü yaşatmak amacıyla butik bir cami yaptık, bitmek üzere. Şuan çevre düzenlemesi yapılıyor. Proje kapsamında modern mimari ile geleneksel cami dokusunun bir araya geldiği camimiz yaklaşık 175 kişilik kapasiteye sahip. Butik cami hem ibadet hem de mahalle kültürünün yaşatılması açısından önemli bir eser olacak. Melikgazi'mize hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ