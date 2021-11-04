Melikgazi'de denetimler kayıt altında - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü şeffaf denetim ve hizmet kalitesini artırmak için görüntülü ve ses kayıtlı denetim yapıyor.

Melikgazi Belediyesi olarak akıllı belediyecilik uygulamalarına önem verdiklerini ve imkanlar içerisinde uyguladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; akıllı yönetim ve belediyecilik kapsamında zabıta denetim ve çalışmalarının bundan böyle görüntülü ve ses kayıtlı yapılarak suistimallerin de engellenmiş olacağını söyledi. Sonuçta denetim ve uygulamalar sırasında zabıta memurları ile esnaf veya vatandaşlar arasında oluşabilecek olumsuzların engellenmiş olacağını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, amaçlarının ceza kesmek değil esnafı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek olduğunu sözlerine ekledi. - KAYSERİ