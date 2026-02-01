Kayseri'de ilk olacak Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi, kapılarını açmaya hazırlanıyor - Son Dakika
Kayseri'de ilk olacak Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi, kapılarını açmaya hazırlanıyor

01.02.2026 14:34  Güncelleme: 14:37
Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Anafartalar Mahallesi'nde çocuklar için hayata geçirilecek Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi projesini tanıttı. Proje, çocukların oyuncaklarla oynayıp ödünç alabileceği, drama ve tiyatro eğitimi alabileceği bir alan sunuyor. Açılışın çok yakında yapılacağı belirtildi.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; yakın zamanda hayata geçecek olan, örnek ve vizyon projesi Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Anafartalar Mahallesi'nde hayata geçecek proje ile çocuklar oyuncaklarla dilediğince oynayabilecekleri gibi çok sevdikleri oyuncakları 15 günlüğüne ödünç alabilecekler. Atölyelerde drama ve tiyatro eğitimi alınabilecek. Nasrettin Hoca, Keloğlan gibi çocuk oyunlarının sergileneceği tesiste çocuklar masal dinleyip çizgi film izleyebilecekler. Tesisin üst katında yer alan Akıl Küpü Kütüphanesi ise ilkokul ve ortaokul öğrencileri için tasarlanırken kafeteryada ebeveynler çocuklarını bekleyebilecekler. Vizyon bir proje ile adından bir kez daha söz ettiren Başkan Palancıoğlu, açılışın çok yakında olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı;

"Melikgazi Belediyemizin güzel projelerinden biri olan Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi'ni ziyaret ettik. Mesai arkadaşlarımızın çocuklarını buraya getirdik. Tesisimizde yer alan oyuncakları, kütüphaneyi, tiyatro-drama atölyesini tanıtıyoruz. İnşallah yakında açılışını yapacağız. Gerçekten çocuklarımız için güzel bir proje oldu. Zaman geçirecekleri, çeşitli eğitimler alacakları ve özellikle akıl-zeka oyunlarını 15 gün oynayıp tekrar iade edebilecekleri güzel bir mekan. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu Belsin Kürsü tramvay durağında hayata geçiriyoruz. Buradaki tecrübemize göre de mahallelerimizde bu projeyi yaygınlaştırmayı istiyoruz. Hepimizin en önemli değeri evlatlarımız. Evlatlarımızın geleceği bizler için çok önemli. Onlara yönelik projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Yakında gerçekleştireceğimiz açılışımıza hepinizi bekliyoruz. Hayırlı olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Anafartalar Mahallesi, Mustafa Palancıoğlu, Yerel Haberler, Kayseri, Yerel, Son Dakika

