Melikgazi'de Pazar Yerlerinde Terazi ve Fiyat Denetimleri Yapıldı - Son Dakika
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Melikgazi'de Pazar Yerlerinde Terazi ve Fiyat Denetimleri Yapıldı

Melikgazi\'de Pazar Yerlerinde Terazi ve Fiyat Denetimleri Yapıldı

Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından pazar yerlerinde terazi kontrolü ve fiyat etiketi denetimleri gerçekleştirildi. Başkan Palancıoğlu, pazar yerlerinin güvenliği ve kalitesinin artırılması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

06.12.2024 14:05  Güncelleme: 14:07
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Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve ölçü ayar memuru tarafından meyve ve sebze satışı yapılan pazar yerlerinde kullanılan terazilerin kontrol ve fiyat etiketi denetimleri yapıldı.

Vatandaşların alışveriş yaptığı semt pazarlarına büyük önem verdiklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "3516 sayılı kanunun 9/b maddesine göre iki yılda bir muayene edilerek damgalanması zorunlu olan ölçü ve ölçü aletlerinin 2025 yılı periyodik muayenesi için müracaatlar 01.01.2025 tarihinde başlayacak. Müracaatlar şubat ayının sonunda mesai bitiminde sona erecek. Pazar esnafımızın belediyemize beyanname vererek pazar yerinde kullandıkları terazilerini muayene ettirmeleri gerekmektedir. Melikgazi Belediyesi olarak her zaman insan odaklı hizmet anlayışımız ile çalışıyoruz. Belediyemizin hizmetleri arasında pazar yerleri de büyük önem taşıyor. Pazar yerlerimizde kaliteyi artırmak için çalışıyoruz. Pazar yerlerimizin temizliğinden, denetimine ve güvenliğine kadar büyük bir hizmet sunuyoruz. Ekiplerimizde belirli periyotlarla da pazar yerlerinde tartı ve fiyat denetimleri yapıyor. İlçemiz genelinde kurulan pazar yerlerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi maksadıyla denetimlerimiz devam edecek. Zabıta ekiplerimize çalışmaları için teşekkür ederim" dedi.

Denetimlerde fiyat, etiket, ölçü ve ayar kontrollerini gerçekleştiren ekipler ayrıca satışı yapılan her ürünün üzerinde etiket bulundurulması konusunda pazarcı esnafına uyarıda bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi'de Pazar Yerlerinde Terazi ve Fiyat Denetimleri Yapıldı - Son Dakika

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