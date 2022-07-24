Melikgazi'deki birçok yatırımın açılışını Cumhurbaşkanı gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Melikgazi'deki birçok yatırımın açılışını Cumhurbaşkanı gerçekleştirdi

24.07.2022 16:42
Melikgazi'deki birçok yatırımın açılışını Cumhurbaşkanı gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen toplu açılış töreninde Melikgazi Belediyesi'nin de birçok hizmet ve yatırımının açılışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen toplu açılış töreninde Melikgazi Belediyesi'nin de birçok hizmet ve yatırımının açılışı gerçekleştirildi.

Rekor seviyesinde birçok hizmetin açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlklerin ve yeniliklerin belediyesi olarak, yapılan yeni yatırım ve projelerle Melikgazi'miz, daha da gelişiyor ve güzelleşiyor. Güzel ilçemiz Melikgazi'mize kazandırdığımız birbirinden önemli yatırım ve hizmetlerin toplu açılış töreni, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Rekor seviyede yatırımlara imza atarak örnek ve referans olmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin en çok nüfusuna sahip ilçelerinden birine en iyi şekilde hizmet ediyoruz. Türkiye'de en çok eğitim ve sağlık gibi yatırımları yapan belediyeyiz. Bu yüzden ihtiyaçlar doğrultusunda binlerce konut ve dükkan yaptığımız kentsel dönüşüm projeleri, okul, sağlık ocağı, sosyal tesis, kütüphaneler, teknoloji atölyeleri, park, cami, şadırvan, mahalle fırını, kapalı pazaryeri, aşevi, 258 kilometre yol yeni yol ve restorasyon çalışması olmak üzere bir çok hizmeti ilçemize kazandırdık. İlçemizde bir biri ardına temel atma ve açılışlarımız oldu. En çok sağlık ve okul alanında çalışmalar yaptık. İhtiyaçlara göre projeler hazırlıyor ve hemen hayata geçiriyoruz" dedi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Lozan mesajı: Türk azınlığın hakları yok sayılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Lozan mesajı: Türk azınlığın hakları yok sayılıyor İSTANBUL-ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV'LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ İSTANBUL-ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV'LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi'deki birçok yatırımın açılışını Cumhurbaşkanı gerçekleştirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:26 Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşının hakemi belli oldu
15:43 Fenomen Taha Duymaz kulaklarını da yaptırdı! Eski halinden eser kalmadı
15:32 Türkiye'yi gülümseten efsane video! Bir kez daha arşivde çıktı
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e 'televizyon' cevabı: Ruh sağlığından endişe ediyorum
14:59 Burak Özçivit'i Rus hayranları arasından çıkaramadılar: Fahriye bu işe çok kızacak
14:56 Almanya'yı karıştıran skandal! Başbakan Scholz'un gizli belgeleri çöpten çıktı
14:44 Çöp evin girişinde dikkat çeken yazı! Küçük çocuk 1 yıldır kilit altınaydı
14:47 Ebru Gündeş'in annesi yaşamını yitirdi, haber apartman yönetiminin duyurusuyla öğrenildi
14:38 9 yaşındaki yeğenini çöp evde hapseden teyze konuştu: Annesi istemediği için ben bakıyordum
14:22 ABD'den bir skandal daha! Suriye'de öldürülen teröristler için taziye yayınladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 16:42:39. #1.11#
SON DAKİKA: Melikgazi'deki birçok yatırımın açılışını Cumhurbaşkanı gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement