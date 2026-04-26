Melikgazi\'nin hizmet kalitesini artıracak yeni araçlar sahada

Melikgazi Belediyesi; ilçeye en nitelikli hizmetleri sağlama gayretiyle araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; ara sokaklarda, kaldırımlarda, şehir merkezinde yazın temizlik amaçlı, kışın ise kar küreme ve tuzlama amaçlı kullanılabilecek 3 adet çok maksatlı mini yol süpürme aracını araç filosuna eklediklerini ifade etti. 58 mahallesi ve 600 bine yakın nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Melikgazi'de, hizmet kalitesini en üst noktaya taşımak adına göreve geldiği günden bugüne 148 adet iş makinesini araç filosuna kazandırdıklarını belirten Başkan Palancıoğlu, yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Melikgazi Belediyesi olarak araç filomuzu genişletmeye devam ediyoruz. Yeni iş makineleri ile hizmet ağımızı genişletmeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda 3 adet çok maksatlı mini yol süpürme aracını filomuza dahil ettik. Araçlarımız çok mahir, 360 çevresinde dönebiliyor, yazın temizlik, kışın kar küreme ve tuzlama yapabiliyor. Birçok ekstra aparatıyla farklı fonksiyonlarda kullanım kolaylığı sağlayacak araçlarımız, özellikle kaldırımlarda, şehir merkezinde, dar sokaklarda nitelikli çalışmalar gerçekleştiriyor. Su aparatı olduğu için temizliğin yanı sıra güzel koku vererek sokaklarımızı pırıl pırıl hale getiriyor. Yeni iş makinelerimiz Melikgazi'ye yeni bir değer katacak. Hayırlı, uğurlu olsun." - KAYSERİ