Melikgazi\'ye Yeni Bir Soluk: Şairler Parkı Yenileniyor

İlçeye yeni bir soluk getirecek olan Şairler Parkı'nın yenileme çalışmalarını inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, parkın ilçe sakinlerine huzur vereceğini, aynı zamanda edebiyat severler için de özel buluşma alanı olacağını söyledi.

Şairler Parkı'nın hem doğal güzellikleriyle hem de kültürel mirası yansıtan atmosferiyle halkın ilgisini çekeceğini söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak birçok alanda çalışma yapıyoruz. Yeni parklar yapmamızdan ve eski parkları yenilememizden vatandaşlarımız oldukça memnun. Çünkü yaz geldiğinde, okullar tatil olduğunda hem çocuklar hem de aileler parkları yoğun olarak kullanıyor. Dolayısıyla yeni parklarımız haricinde eski parkları da yeniliyoruz. Altınoluk Mahallemizde 2014 yılında yapılan eski bir parkımızı da yenileyerek Şairler Parkı yapacağız. Parktan çıkan malzemeleri ziyan etmeden yeniden değerlendireceğiz. İnşallah farklı, güzel bir tasarımı olacak. Dolayısıyla Şairler Parkı, şiir gibi bir park olacak. Bu parkta şairlerin izleri yaşatılacak. Zemini, yürüyüş yollarını farklı bir tasarımla yeniden işlevlendireceğiz. Burada oturan vatandaşlarımız değişimin farkına varacaklar. Melikgazi'mizde irili ufaklı 2000 adet parkımız var. En küçüğü 2000 metrekare. Zaman içerisinde bazı parklarımızda da yenileme çalışması yapacağız. Yeni parkımız ilçemize ve Kayseri'mize hayırlı olsun. Mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ