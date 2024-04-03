Memleket Partisi, Bafra'da Seçimin İptali İçin Başvurdu

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR
Memleket Partisi, Samsun'un Bafra ilçesinde seçime girmemesine rağmen oy pusulasında parti amblemi ve belediye başkan adayı isminin yer alması nedeniyle seçimin iptali için Bafra Seçim Kurulu'na başvurdu. Memleket Partisi Samsun İl Başkanı Recep Kılıç, "Bafra'da kullanılan oyların, hakkaniyetle yerine getirilmesi, bir usulsüzlük varsa bunun bir an önce giderilmesi yönünde itirazımızı yaptık. Demokratik görevimizi yerine getirdik. Karar adli mercilerindir" dedi.
Samsun'un Bafra ilçesinde Memleket Partisi aday çıkarmamasına rağmen belediye başkanlığı oy pusulalarında parti amblemi ve belediye başkan adayı ismi yer aldı. İsmi yer alan adayın ise Demokratik Sol Parti adayı olduğu ortaya çıktı. Yapılan yanlışlığın tespiti üzerine Memleket Partisi İl Başkanı Recep Kılıç ve İl Sekreteri Murat Ahıskalı, Bafra Seçim Kurulu Başkanlığı'na itiraz etti.
"KARARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
Recep Kılıç, şu açıklamayı yaptı:
"Hepimizin bildiği gibi, 31 Mart'ta bütün Türkiye'de yerel seçimleri hep beraber gerçekleştirdik. Bu bağlamda da ilçemiz Bafra'da da bu seçimler yapıldı. Ancak Bafra'da enteresan bir durum tespit ettik. Benim kendi sandığımda oy kullanırken, Bafra'da Memleket Partisi'nin belediye başkan adayı olmamasına rağmen, oy pusulasında partimizin amblemi altında tanımadığımız bir ismin belediye başkanı olarak gösterildiğini tespit ettik. Daha sonra bu tespitlerimiz neticesinde adı geçen şahsın DSP'den belediye Başkan adayı olduğu halde, DSP'nin oy pusulasında amblemi olmadığı ve bizim adayımız olmadığı halde, oy pusulasında amblemimizin olduğunu gördük. Bu da 2972 sayılı Mahalli İdareler Kanunun 298. maddesinde çok açık ve net belirtildiği bir şekilde seçime girdiği halde, oy pusulasında amblemi bulunmayan, partilerin veya seçime girmediği halde, oy pusulasında amblemi bulunan, partinin adaylarının oy pusulasında gösterilmesi açık ve net bir şekilde seçimin iptalini gerektiren bir durumdur. Bu yasada çok açık ve net belirgin şekilde açıklanmıştır. Bu geçmişte daha önceden Çarşamba'da yaşanmış ve bu konuda itiraz edilmiş, hukukçumuz il sekreterimiz, parti avukatımızla birlikte bu konuda gerekli itirazımızı Memleket Partisi İl Başkanlığı olarak yaptık. Bizim amacımız buradaki kanunsuzluğun giderilmesi, Bafra'da kullanılan oyların, hakkaniyetle yerine getirilmesi, bir usulsüzlük varsa, bunun bir an önce giderilmesi yönünde itirazımızı yaptık. Demokratik görevimizi yerine getirdik. Karar adli mercilerindir. Biz buradan çıkacak karar ne olursa olsun, kararın takipçisiyiz."
"SEÇMEN DAVRANIŞINI ETKİLEYEN BİR USULSÜZLÜK VAR"
Memleket Partisi İl Sekreteri ve parti avukatı Murat Ahıskalı, "İl başkanımız zaten gerekli açıklamayı yapmıştır. Sürecin takipçisi olacağız. Seçmen davranışlarını etkileyen her türlü hukuksuzluk, usule aykırılık tespit edilmiştir. Bu konuda gerekli düzenlemeleri de yaptık" dedi.
İYİ Parti Bafra Belediye Başkan Adayı Hamdi Yıldız da "Seçim günü oluşan bu olumsuzlukları, dikkate alan, fark eden, bugünde bu demokrasi mücadelesini veren, çok değerli Samsun İl Başkanım Recep Kılıç beyin önderliğinde YSK'ya buradaki seçimlerin yeniden demokratik şekilde bütün siyasi partilerimizin hak ve hukukları gözetilerek, düzeltilmesi yönünde itirazları yönünde itiraz dilekçelerini verdiler" diye konuştu.
Son Dakika › Yerel › Memleket Partisi, Bafra'da Seçimin İptali İçin Başvurdu - Son Dakika
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