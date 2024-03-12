Memleket Partisi İl Başkanı Ramazan Ayı Alışverişi Yaptı

Yerel

Kırşehir'de bir markete giderek Ramazan ayı alışverişi yapan Memleket Partisi il başkanı Gülay Baltalık, vatandaşın derdinin seçim olmadığını söyledi.

Yaptığı alışveriş listesini sosyal medya hesabından da paylaşan Baltalık, "Sadece bir aylık Ramazan ayı alışverişi yaptım. 4 kişilik bir ailenin alması gereken her şeyi aldım. Deterjan ürünleri ve kasap ürünü almamama rağmen 5 bin 900 lira ödedim" dedi.

İnsanların gelir ve vergi adaleti sisteminden uzak yaşadığını aktaran Baltalık, "Ülkemiz 31 Mart tarihinde Mahalli İdareler Seçimine gidiyor. Emekli, asgari ücretle çalışan ve özel sektörde istediği sosyal hayat standartına ulaşamayan insanlarımız varken toplumda seçim otobüsleri ile yüksek desibelde müzikle insanların algısının farklı yerlere çekilmeye çalışıldığını anlayamıyorum. Şu anda en çok ihtiyacımız olan şey imece usulü ile toplumun gerçek kodlarına, Ahilik Felsefesinin ekonomik modelini de uygulayarak dönmektir" diye konuştu.

Marketten sadece temel gıda ürünü olarak 5 bin 900 lira ödeyen bir vatandaşın aklında geçim sıkıntısı olduğunu ifade eden Baltalık, "Mahalli İdareler Seçimlerinin ana amacı kalkınma yerel bölgesel kalkınma olmalıdır. Kırşehir'de Kırşehir Belediyesini kazanmak isteyen adayların bölgesel kalkınma ve istihdam üzerine vatandaşa sundukları bir şey yok. İnsanlar sosyal medyayı kullanarak ihtiyaç sahiplerinin Ramazan ayı ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösteriyor bu da anlatmak istediğimiz bütün gerçekliği ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR