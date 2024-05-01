Memur-Sen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na çelenk bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Memur-Sen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na çelenk bıraktı

Memur-Sen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nde Taksim Meydanı\'na çelenk bıraktı

Memur-Sen İl Başkanı Cesur Öztürk ve beraberindeki grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı'na gelerek çelenk bıraktı. Grup, Filistin'e ve diğer bölgelere akan kanın durması ve zulmün son bulması için çağrıda bulundu. Ayrıca, emek sömürüsüne sıfır tolerans ve insan onuruna uygun çalışma şartlarının sağlanması için mücadele edeceklerini vurguladı.

01.05.2024 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Memur-Sen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na gelerek çelenk bıraktı.

Memur-Sen İl Başkanı Cesur Öztürk ve beraberindeki grup 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na gelerek çelenk bıraktı. Grup, yaşasın Özgür Filistin sloganı attılar. Memur-Sen İl Başkanı Cesur Öztürk" Bugün Samsun'da on binler toplanarak İnşallah emek ve dayanışma bayramını kutlayacağız. Bugün burada Taksim'de sembolik olarak çelengimizi bıraktık. Filistin'den Suriye'ye Arakandan Doğu Türkistan akan kan dursun vahşet ve zulüm son bulsun istiyoruz. İnsanlığa acı ve gözyaşından başka bir şey vermeyen çarpık düzene karşı inancın ve emeğin aziz sayıldığı bir geleceğe akla, vicdana ve ahlaka dayanan bir paradigmaya çağrı yapıyoruz. Bu ülkenin emekçileri, emeklileri, engellileri, kadınları, gençleri, tüm kamu görevlileri olarak hep birlikte emek sömürüsüne sıfır tolerans diyoruz. Emeğin hakkının alın teri kurumadan verildiği, insanca yaşamı mümkün kılacak, insan onur ve haysiyetine uygun çalışma şartlarının tesis edildiği bir sistem için hep birlikte mücadelemizi ve azmimizi vurguluyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Filistin, 1 Mayıs, Taksim, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Memur-Sen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na çelenk bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:15 Saraçhane’de tansiyon yüksek Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Taksim’e yürüyor Saraçhane'de tansiyon yüksek! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Taksim'e yürüyor
09:41 Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi’nin 20 üyesi gözaltına alındı Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı
09:02 Polis, İstiklal Caddesi’nde pankart açan gruba müdahale etti Polis, İstiklal Caddesi'nde pankart açan gruba müdahale etti
08:52 10 yıl sonra bir ilk Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı 10 yıl sonra bir ilk! Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı
23:51 Ankara’da kuvvetli sağanak Metroyu su bastı, araçlar yolda kaldı Ankara'da kuvvetli sağanak! Metroyu su bastı, araçlar yolda kaldı
10:07 Dolar ve euro ne kadar İşte kur fiyatları Dolar ve euro ne kadar? İşte kur fiyatları
09:53 İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
09:23 1 Mayıs’ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı 1 Mayıs'ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı
08:14 Saraçhane Meydanı’nda hareketlilik Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı Saraçhane Meydanı'nda hareketlilik! Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı
06:08 İstanbul’da 1 Mayıs alarmı CHP ve DİSK’in çağrısı sonrası Taksim’e çıkan yollar kapatıldı İstanbul'da 1 Mayıs alarmı! CHP ve DİSK'in çağrısı sonrası Taksim'e çıkan yollar kapatıldı
01:44 Türk lirası mevduat hesaplarında stopaj oranları değişti Türk lirası mevduat hesaplarında stopaj oranları değişti
23:27 Ankara’yı bir kez daha sağanak vurdu Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu
23:17 Naci Görür’den bir kente 7 üzerinde deprem uyarısı Naci Görür'den bir kente 7 üzerinde deprem uyarısı
22:56 Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 11:01:24. #1.12#
SON DAKİKA: Memur-Sen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na çelenk bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement