Memur-Sen'den Anayasa Değişikliği İmza Kampanyası - Son Dakika
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Memur-Sen'den Anayasa Değişikliği İmza Kampanyası

Memur-Sen\'den Anayasa Değişikliği İmza Kampanyası

Memur-Sen, aileyi korumak için 'Anayasa Değişsin, Aile Korunsun' kampanyası başlattı.

25.04.2025 12:09
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Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), anayasa değişikliği için 'Anayasa Değişsin, Aile Korunsun' başlıklı imza kampanyası başlattı.

Aile kurumunun korunmasını, çocukların, gençlerin ve tüm toplumu tehdit eden sapkınlıklarla ilgili önlem alınmasını isteyen Memur-Sen, 'Anayasa Değişsin, Aile Korunsun' başlığı ile anayasa değişikliği talepleri için imza kampanyası düzenledi. Düzenlenen kampanyaya Memur-Sen İl Temsilcisi Nevzat Öylek, Memur-Sen Ankara Kadın Komisyonu Başkanı Fatma Nişancı ve vatandaşlar katıldı. Kadın Komisyonu Başkanı Nişancı, kampanya için açılan stantta açıklamalarda bulundu.

"Uluslararası lobiler, birtakım sapkın anormallikleri özgürlük olarak sunmakta"

Televizyon kanallarında aile yapısını tehdit eden programların olduğunu belirten Nişancı, RTÜK'ün bir an önce bu programları yayından kaldırmasını talep etti. Nişancı, "Aile yapımızı hedefleyen uluslararası lobiler, birtakım sapkın anormallikleri özgürlük olarak sunmakta, sosyal medya, moda, dizi ve film sektörleri üzerinden aileyi zayıflatan kültürel operasyonlar yürütmektedir. Aileyi korumak, sadece bireysel bir mesele değil, toplumsal ve kültürel bir sorumluluktur. Aileyi savunmak, değerlerimizi yaşatmak ve nesillerimize aktarmak için zorunluluktur. Bu sebeple Anayasa'nın 41. maddesine, 'Aile, kadın ve erkekten oluşur. Aile ilişkisinin temeli evliliktir' cümlesinin eklenerek anayasal güvence verilmesi talebimizdir. Aile kurumunun sapkın ideolojilere karşı korunmasını ve ailenin tanımının kadın, erkek ve çocuklardan oluşan bir yapı olarak kabul edilmesini istiyoruz" dedi.

"Gazi Meclisimizi biran önce harekete geçmeye çağırıyoruz"

Tüm halka kampanyaya destek olmaları çağrısında bulunan Nişancı, "Kadınlarımızın başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa uğramaması için başörtüsü özgürlüğünün anayasal güvence altına alınmasını talep ediyoruz. Anayasa'nın 24. maddesinde gereken düzenlemenin yapılmasını istiyoruz. Ailemizi korumak ve başörtüsü özgürlüğünü güvence altına almak için Gazi Meclisimizi biran önce harekete geçmeye çağırıyoruz. Memur-Sen olarak aileyi korumak ve başörtüsü özgürlüğünün güvence altına alınması için başlattığımız imza kampanyasıyla diyoruz ki anayasa değişsin, aile korunsun" ifadelerini kullandı.

İmza kampanyası için Hacı Bayram Veli Camii yakınlarında kurulan stant gün boyu açık olacak. Aynı zamanda vatandaşlar, kampanyaya "www.imza.memursen.org.tr" adresinden katılabilecek. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Memur-Sen'den Anayasa Değişikliği İmza Kampanyası - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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