Memur-Sen'den Toplu Sözleşme Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Memur-Sen'den Toplu Sözleşme Tepkisi

Memur-Sen\'den Toplu Sözleşme Tepkisi
18.08.2025 22:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Yalçın, Kamu İşveren Heyeti'nin son teklifini eleştirdi, çalışma barışının sağlanamayacağını belirtti.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, 8. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde Kamu İşveren Heyeti'nin son teklifine ilişkin, "Bu son teklif falan olamaz. Çünkü kamuda bu rakamlarla, bu durumla asla çalışma barışı olmaz" dedi.

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Süreç kapsamında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-iş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde Bakan Vedat Işıkhan ile bir araya geldi. Görüşmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Başkanlığındaki Kamu İşveren Heyeti, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme'ye ilişkin son teklifini sendikalara iletti. Buna göre 2026 yılı ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7, 2027 ilk altı ayı için 4 ve ikinci altı ay içinse yine yüzde 4 teklif edildi.

"Bu teklif son teklif olamaz"

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından verilen teklifi değerlendiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Sayın Bakanın bize az önce sunduğu 10 artı 6 teklifin üzerine 2 puan ekleyerek 11 artı 7 diye 2026 yılını, 2027'yi ise 4 artı 4 bırakıyoruz diyerek, bin lira taban aylığa zam teklifini ise geçenlerde bir açıklamayla yapmıştı. Böyle bir şey olmaz. Adres doğru ama miktar yanlış demiştik. Bu rakamlarla bu son teklif diyor. Böyle bir şey olamaz. Bu son teklif falan olamaz. Çünkü kamuda bu rakamlarla, bu durumla asla çalışma barışı olmaz. Memurun yüzü gülmez ve bu da milletimizi olumsuz ettiler. Buna kimse fırsat vermemeli, kimse buna sebep olmamalı" dedi.

"Kamuda ücret dengesizliğinin önüne geçmek lazım"

Yalçın, verilen teklifle kamuda oluşan ücret dengesizliğinin önüne geçilemeyeceğini ifade ederek, "Az önce ifade ettiğim en düşük devlet memuru maaşı 47 bin 500, bekar hizmetli maaşı. Bu maaşı siz en düşük, aynı statüde, aynı yan yana beraber işi yapan, biri bardakları dolu getirip, öbürü boş götüren, birisi süpürgenin bir tarafından tutup öbürü paspası çeken, ikisi de güvenlik görevlisi olarak kapıda bulunan, iki çalışan arasındaki ücret dengesini sağlamazsanız, birini 66, birini de 47 bin 500'de bırakırsanız bu olur mu? Bu dengesizliğin önüne geçmek lazım" diye konuştu.

"Son teklif cümlesini kabul etmiyoruz, masada diğer tekliflerimiz var"

Sürecin 19 Ağustos'a kadar devam ettiğine dikkati çeken Yalçın, "Son teklif cümlesini ise asla kabul etmiyoruz. Öyle bir şey yok. Masa devam ediyor. Yarın masa devam edecek. Ertesi gün sabaha kadar masa işletilebilir. Bu anlamda hiçbir sıkıntı yok. Biz 7/24 bu konuda süreci işletmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Masada diğer tekliflerimiz var. Mühendisinden şube müdürüne, akademisyenden idari personeline, genel idari hizmetler sınıfından tutun da diğer bütün alanlara varana kadar, Aile Yılı konusuna varana kadar masada birçok teklifimiz var. 3600 ek göstergeden bir derece verilmesine varana kadar hepsi masada konuşulan ve çözüm beklenen hususlar. Onlar da düzeltilmeli" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ali Yalçın, Politika, Kamu İş, Ekonomi, Yerel, Memur, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Memur-Sen'den Toplu Sözleşme Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş’ta trafik kazası Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı Kahramanmaraş'ta trafik kazası! Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı
Çadır kampında feci son Karı-koca ölü bulundu Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı
Neler çıkardı neler 2 gün önce imza attı Dolmabahçe’de duvar ördü Neler çıkardı neler! 2 gün önce imza attı Dolmabahçe'de duvar ördü
Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda
Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı
12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran’ın son görüntüleri ortaya çıktı 12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Survivor Almeda Baylan ölümden döndü Survivor Almeda Baylan ölümden döndü
Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti

22:10
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
21:14
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi Trump’tan ilk yorum
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 22:28:21. #7.12#
SON DAKİKA: Memur-Sen'den Toplu Sözleşme Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.