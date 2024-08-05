Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Bölgesel tehditlere karşı ekonomimizi güçlendirmeliyiz

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Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bölgesel tehditlere karşı ekonomimizi, beşeri sermayemizi, birliğimizi ve beraberliğimizi olağan ve beklenen süreden daha hızlı bir şekilde güçlendirmeliyiz" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, temmuz ayı enflasyon rakamının yüzde 3,23 olarak açıklandığını ve yıllık enflasyonun geçen aya göre yüzde 71,60'dan yüzde 61,78'e gerilediğini hatırlattı. Yıllık enflasyonun 12 aylık dönemsel veriler çerçevesinde azaldığının altını çizen Yalçın, "Enflasyon hızının yıllık düşüşüne eşdeğer enflasyon kaynaklı kayıplar da düşmelidir. Temmuz ayı itibarıyla kamu görevlisi ve emeklisinin maaş, ücretlerine yüzde 19,31 artış yapılırken; doğalgaz, elektrik, ulaşım, kira ve diğer zorunlu giderlere çok daha fazla artış yapılması, sabit gelirlilerin geçimlerini zorlamaya devam ediyor. Her dönem ifade ettiğimiz 'gelir artışı, gider artışlarına yeniliyor' gerçeğinden ve 'gelir artışı altı ayda bir defa, gider artışları her ay yapılıyor' yanlışından kurtulmalıyız" dedi.

"Bölgesel tehditlere karşı ekonomimizi beklenen süreden daha hızlı bir şekilde güçlendirmeliyiz"

Emekçinin gelirinden ve toplu sözleşme hükümlerinden kısmayı ve tartışmaya açmayı hedefleyen düzenlemelerden kesinlikle kaçınılması gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Sabit gelirliyi ötekileştirecek, gelir sıkıntısını büyütecek ve kazanılmış hakların yok sayılmasına müsaade edecek her türlü bireysel tutumdan uzak durulmalıdır. Bunun yerine bölgesel tehditlere karşı ekonomimizi, beşeri sermayemizi, birliğimizi ve beraberliğimizi olağan ve beklenen süreden daha hızlı bir şekilde güçlendirmeliyiz" şeklinde konuştu.

"Gelir dağılımı adaletinin sağlandığı güçlü ve büyük Türkiye hedefinin mümkün olduğu gerçeğinde buluşmalıdır"

Gelir dağılımı adaletsizliği ve vergi dağılımı eşitsizliği gibi kalıplaşmış sorunlardan acilen kurtulunması gerektiğini belirten Yalçın, "85 milyon, alın terinin karşılığının eksiksiz alındığı, gelir dağılımı adaletinin sağlandığı, ekonomik kaygıların son bulduğu güçlü ve büyük Türkiye hedefinin mümkün olduğu gerçeğinde buluşmalıdır. Bu hedefin gerçekleşmesi durumunda enflasyonun ürettiği kayıpların telafisi de, vergi adaletsizliğinin bitirilmesi de, gelir dağılımı adaletinin sağlanması da, adil ve makul maaş/ücret artışlarının belirlenmesi de mümkün olacaktır" açıklamasında bulundu. - ANKARA